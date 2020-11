Činohra SND odohrá Pred západom slnka, s divákmi aj online

Bratislava 24. novembra (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) odohrá v utorok v online priestore a súčasne za prítomnosti divákov v sále inscenáciu Pred západom slnka. V rodinnej dráme nositeľa Nobelovej ceny za literatúru a v jednom z najžiadanejších titulov činoherného repertoáru sa v hlavnej úlohe predstaví Martin Huba, laureát Ceny DOSKY 2018.



Hru Gerharta Hauptmanna o tom, "ako sa dobre zabezpečený sedemdesiatnik zamiluje do dvadsaťročnej ženy a ako to prijme jeho rodina" režijne naštudoval Michal Vajdička. Ďalej v nej hrajú Alexander Bárta, Táňa Pauhofová, Monika Šagátová, Tomáš Maštalír, Jozef Vajda, Emília Vášáryová, Mária Schumerová, Dušan Jamrich a iní.



Predstavenie otvára tému stále pretrvávajúcich spoločenských predsudkov o generačne nesúrodých vzťahoch. Martin Huba stvárňuje starnúceho muža, ktorý sa zamiluje do mladučkej dievčiny. V čase, keď už od života nič nečakal, metaforicky pred západom slnka, získa zrazu novú chuť do života. Život, ktorý sa už pred ním pomaly uzatváral, je opäť pre neho čarovný a krásny. Mathiasa Clausena sa však od vzťahu každý usiluje odhovoriť – blízki priatelia nechápu a možno i závidia, rodinní príslušníci sa vzťahom cítia byť ohrození - obávajú sa o svoje podiely z dedičstva. Deti, ktoré si zvykli na to, že po matkinej smrti sú stredobodom života svojho otca, sa nevedia zmieriť s tým, že toto ich miesto zaujala celkom neznáma, cudzia osoba, že ich otec už nepatrí im, že neostal verný pamiatke ich matky. Otcovu známosť pokladajú za zlatokopku, ktorá ich chce len pripraviť o dedičstvo. Rozhodnú sa svojho otca pred ňou a pred sebou "chrániť", čím rozpútajú búrku udalostí s tragickým koncom.



Vstupenku na online prenos, ktorý sa začne o 20.00 h, nájdu záujemcovia na streamovacom portáli navstevnik.online, na ktorý prispievajú svojimi online predstaveniami vo forme záznamov alebo livestreamov organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a ďalšie kultúrne inštitúcie.