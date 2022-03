Činohra SND premiéruje Salemské bosorky

Bratislava 31. marca (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uvádza vo štvrtok premiéru inscenácie hry amerického dramatika Arthura Millera Salemské bosorky. Vzrušujúca hra o večných morálnych dilemách sa vracia na javisko našej prvej scény v réžii Mariána Amslera. Scénu navrhol Juraj Kuchárek, kostýmy Marija Havran.



Millerovu historickú fresku uviedli na doskách SND prvýkrát už v roku 1966. Autor sa pri jej tvorbe inšpiroval modelovým príkladom z dejín puritánskeho Nového Anglicka - honom na čarodejnice z roku 1692 v americkom mestečku Salem. Zobrazuje puritánsku komunitu ľudí, ktorej vládne teokracia - náboženská moc je prepojená so svetskou mocou. "V tejto komunite ľudí sa začnú diať veľmi zvláštne veci, ktoré si nevedia vysvetliť, a začnú ich pripisovať nadprirodzeným javom. Hľadajú medzi sebou tých, ktorí sú zodpovední za neúrodu, choroby, smrť. Navzájom sa začnú obviňovať a udávať z toho, že sú spolčení z diablom," uviedol pre TASR Amsler k historickej hre, v ktorej ľudia pod tlakom strachu, kolektívnej hystérie a účelovej manipulácie začali udávať nepravých vinníkov a najmä vinníčky, čo vyústilo do popráv desiatok nevinných ľudí, zatýkania občanov a smrtonosného chaosu a hrôzy.







Režisér pripomína, že Miller hru napísal pod vplyvom diania v povojnovej Amerike 50. rokov, kedy boli prenasledovaní ľavicovo zmýšľajúci umelci alebo intelektuáli. Salemské bosorky dal do kontextu s konaním výboru pre neamerickú činnosť, ktorý zinscenoval svoj hon na čarodejnice pod vedením McCarthyho komisie.



Podľa Amslera si politicky angažovaná a psychologicky výstižná hra s veľkým dôrazom na tému justície a spravodlivosti nájde opodstatnenie v každej dobe. "Je stále funkčná a aktuálna. Keď sme ju začali inscenovať, mal som pocit akoby bola napísaná včera," poznamenal s tým, že k zásadnej úprave pôvodného textu v inscenácii nedošlo. "Skôr v celkovom vyznení sa snažíme postavám nájsť pravdivé súčasné motivácie, ich konanie, uvažovanie, prejav, aby sme nemali pocit, že sme niekde v 15., 16. storočí. Takisto scéna, kostýmy, celý vizuál inscenácie je nadčasový, aby pôsobil ako moderné súčasné divadlo," dodal režisér.



V inscenácii, ktorú Amsler označil za thriller s prvkami hororu, účinkujú Milan Ondrík, Petra Vajdová, Barbora Andrešičová, Jana Kovalčková, Richard Autner, Ľuboš Kostelný, Ingrid Timková, Ivan Vojtek, Diana Mórová, Dušan Jamrich, Dušan Tarageľ, Branislav Bystriansky, Božidara Turzonovová, Zuzana Kocúriková, František Kovár a ďalší.