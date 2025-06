Činohra SND premiéruje titul Guľôčka a iné príbehy z vlaku do Calais

Na snímke zľava režisér Michal Vajdička a dramaturg Daniel Majling počas tlačovej konferencie Slovenského národného divadla (SND) k premiére inscenácie Guy de Maupassant: Gulôčka a iné príbehy z vlaku do Calais. V Bratislave 5. júna 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 5. júna (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 7. júna premiéru inscenácie Guľôčka a iné príbehy z vlaku do Calais. Vznikla spojením viacerých dramatizácií poviedok francúzskeho spisovateľa Guy de Maupassanta. V réžii Michala Vajdičku sa predstavia Diana Mórová, Tomáš Maštalír, Ľuboš Kostelný, Gregor Hološka, Alexander Bárta, Rebeka Poláková, Jozef Vajda a iní. Divadelnú novinku s „ironickými, grotesknými príbehmi, ktoré prekvapia svojimi pointami, no zároveň hlbokým poznaním ľudskej povahy a života“ predstavili tvorcovia a herci na štvrtkovej tlačovej konferencii.„Maupassant je pre mňa brilantný, neviem či patológ alebo chirurg ľudskej duše. Vo svojich poviedkach vedel vynikajúco zobraziť ľudské pudy, ľudskú psychológiu, morálku a to, ako to všetko vplýva na to, ako sa človek správa v spoločnosti, aké postoje zaujíma, akým strachom podlieha,“ uviedol dramaturg Daniel Majling k výberu textu „klasika“, ktorý tvorcom ponúkol množstvo rôznorodého materiálu. Z toho napokon „zkonštruovali“ finálny text.Kľúčové dielo Guľôčka označil Majling za skvelú poviedku s výbornými pointami a hlavnými charaktermi. „Museli sme do toho zapojiť ešte aj iné Maupassantove texty, aby sme všetky postavy zohrávajúce jednostrunnú úlohu ukázali s ich psychológiou a minulosťou, na základe čoho sa správajú, ako sa správajú,“ dodal.Inscenácia sa odohráva v čase francúzsko-pruskej vojny, ktorá sa chýli ku koncu. Francúzi sú na lopatkách a ľudia si v každodennom živote musia zvykať na kontroly a ustavičnú prítomnosť cudzích vojakov. Jedného dňa nastúpi do vlaku smerujúceho do Calais pestrá zmes ľudí - aristokrati, mešťania a jedna prostitútka. Pred očami divákov sa odkrývajú ich osudy, bolesti, nádeje, ale aj skrytí démoni a kostlivci, ktorí sa nájdu v skriniach aj tých najslušnejších rodín. Do ich osudov zrazu zasiahne cudzia moc, ktorá striehla v pozadí len ako nejasná hrozba. Vlak sa zastaví a v hraničnej situácii vyjdú najavo skutočné charaktery ľudí.„Príbeh je Maupassant, ale čo sa týka situácií, dialógov a štruktúry predstavenia, to je Majling,“ prezradil režisér Vajdička, ktorého dramaturg opravil s tým, že 85 percent inscenácie stojí na francúzskom klasikovi, autorovi, ktorý bol nemilosrdným pozorovateľom svojich súčasníkov. „Urobili sme plnku z Maupassanta, ktorú sme dali do Maupassanta,“ podčiarkol Majling.Po vizuálnej stránke tvorcovia dramatizácie Maupassantovho diela ho nechali ukotvené v minulosti, aj keď má čo povedať aj súčasným divákom. „Je oveľa viac zimomrivé, že sa to udialo pred skoro 150 rokmi, a stále je to aktuálne a stále sme sa nepoučili. Rozpad morálnych hodnôt a pokrytectvo, čo sú hlavné témy aj tohto predstavenia, sa vždy začnú objavovať pred katastrofou,“ dodal Vajdička.