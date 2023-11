Činohra SND pripravila pre študentov projekt Čaute! o duševnom zdraví

Bratislava 24. novembra (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) pripravila projekt pre študentov stredných škôl pod názvom Čaute!. Reflektuje v ňom tému starostlivosti o duševné zdravie a prevenciu. Hru s mladými umelcami Alexandrou Lukáčovou a Kristófom Melecským režijne naštudoval Robert Roth. Scénu a kostýmy navrhla Jana Němečková. Premiéra sa uskutočnila v stredu (22. 11.) na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Alexová.



Inscenácia je realizovaná formou tzv. classroomplay. Ide o predstavenie, ktoré prichádza za tínedžermi priamo do školských tried. "Tento spôsob komunikácie s mladými o zaujímavých a často pálčivých témach je populárny divadelný princíp a má už tradíciu v mnohých krajinách," vysvetľuje SND. Inscenácia trvá jednu vyučovaciu hodinu, po krátkej prestávke čaká na študentov diskusia s odborníkmi na tému hry.



Čaute! sa vracia k obdobiu izolácie počas pandémie, depresiám a vyčerpaniu, ktoré priniesli problémy všetkým. "Mladí, ktorí nemajú toľko životných skúseností, ťažko prekonávajú stavy úzkosti a z rôznych dôvodov sa nie vždy odhodlajú vyhľadať odbornú pomoc," približuje divadlo hru, ktorej protagonistami sú tínedžeri Zoja a Šimon. Ich priateľstvo prechádza rôznymi problémovými fázami, pri rozhovoroch sa s nimi diváci stretávajú v triede, na ceste do školy, na stretnutiach s terapeutom.



"Naším cieľom je zapojiť sa touto inscenáciou do boja za destigmatizáciu vyhľadania odbornej pomoci - chceme skrátka mládeži ukázať, že vyhľadať terapeuta, školskú psychologičku a podobne nie je hanba, je to dôležité a v mnohom to môže pomôcť. Zároveň má však inscenácia deti povzbudzovať v utužovaní vzájomného záujmu o seba a upevňovať kolektív," hovorí dramaturg Mário Drgoňa k hre pre jednu herečku, jedného herca, terapeuta a školskú triedu.



Vedenie činoherného súboru SND na napísanie dramatického textu oslovilo Terezu Trusinovú, víťazku súťaže Dráma 2020. Pri tvorbe mala možnosť stretávať sa s kolektívom autorov z vyše desiatich krajín z členských divadiel Európskej divadelnej konvencie (ETC), ktorej je Činohra SND členom od roku 2000.



Projekt vznikol pod hlavičkou ETC v rámci Young Europe IV. s podtitulom Non-dominant voices/Hlasy, ktoré nepočúvame, ktorým nevenujeme pozornosť. Viac ako desať hier vrátane Čaute! uvedie festival v Novej Gorici v Slovinsku. Ešte predtým si inscenáciu môžu pozrieť a diskutovať o téme študenti vo svojich školských triedach.