VIDEO: Činohra SND sa lúči s dlhoročným členom Vladimírom Obšilom

Bratislava 6. apríla (TASR) - V novej budove Slovenského národného divadla (SND) sa vo štvrtok o 11.30 h začne pietna spomienka na zosnulého herca Vladimíra Obšila, ktorý bol členom činoherného súboru SND od roku 1981. Jeho kolegovia i verejnosť budú na umelca spomínať prostredníctvom ukážok z divadelných inscenácií i televíznej a filmovej tvorby.



Ako TASR informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková, pamiatku charizmatického kolegu si uctia a so smútočnými príhovormi vystúpia Miriam Kičiňová, dočasne poverená vedením Činohry SND, herci Gabriela Dzuríková, Jana Oľhová, Milan Ondrík, režisér Roman Polák, dramaturgička Darina Abrahámová a ďalší.



Naša prvá divadelná scéna spomína na Obšila ako na veľmi pracovitého, kreatívneho herca nadhľadu, skratky, irónie, sebairónie a intelektuálneho humoru. "Svoj chlapčenský nevinný výraz, krehko pôsobiaci zjav vedel v hereckej práci dokonale zužitkovať a odhaliť za ním aj istú mieru drsnosti, rafinovanosti a neočakávanej irónie. Cit pre karikatúru, komiku, dopĺňala schopnosť presvedčivého psychologického ponoru do duševného diskurzu postáv," uvádza SND k hercovi, ktorého v poslednom čase mohli diváci vidieť v klasike Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, v hre Bélu Pintéra Špina, Chanocha Levina Pohreb alebo svadba - čo skôr? aj v inscenácii Milada.







Prvá úloha Obšila v SND, ešte ako vysokoškoláka, bola v hre Belasé kone na červenej tráve. Subtílny zjav ho predurčoval na postavy mladíkov, ktoré obohatil o dynamické herectvo i príznačnú dávku karikatúry. "Z charakterových stvárňoval často tie, ktoré verili v lásku a dobro. Vkladal sa do svojich úloh so zanietením a zápalom až do posledných chvíľ," dodáva národné divadlo k umelcovi, ktorý za štyri desiatky rokov na javisku prvej činohernej scény účinkoval vo viac ako stovke inscenácií. Diváci si ho môžu pamätať aj z mnohých filmových a televíznych projektov, účinkoval tiež v rozhlasových hrách. Za svoje herectvo získal Obšil ocenenia Literárneho fondu i tvorivú prémiu Igric v roku 2014.



Vladimír Obšil zomrel 30. marca vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým hercom bude v bratislavskom krematóriu o 13.15 h.