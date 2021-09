Činohra SND uvedie premiéru inscenácie Glengarry Glen Ross

Bratislava 23. septembra (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie v Štúdiu novej budovy 24. a 26. septembra premiéru inscenácie Davida Mameta Glengarry Glen Ross. Režisérkou inscenácie je Ingrid Timková, dramaturgičkou Miriam Kičiňová, scénu a kostýmy navrhla Ema Teren, hru preložila Ľubica Krénová. V jednotlivých postavách účinkujú Richard Stanke, Richard Autner, Martin Šalacha, Daniel Fischer, Alexander Bárta, Branislav Bystriansky, Diana Mórová a Petra Vajdová.



Autor umiestnil svoju hru do prostredia realitnej kancelárie. V nej sa odohráva tvrdý, drsný a niekedy i komický konkurenčný boj medzi zamestnancami, ktorí predávajú aj to nepredajné. Každý sa chce dostať hore, najlepšie po chrbte niekoho iného. Ale šancu má len jeden. Kancelária motivuje svojich zamestnancov súťažou o luxusné auto, sadu nožov alebo, naopak, stratou zamestnania. Preto sa medzi jednotlivými zamestnancami rodia rafinované plány na postup, odhaľujú nekalé praktiky, vynachádzavé finty, ale i vzájomné podrazy. To všetko v neúprosnej snahe o prežitie. David Mamet získal za hru Pulitzerovu cenu a natočili podľa nej aj film nominovaný na Oscara.



„Prvotné bolo to, že sme sa kedysi s hercami, kolegami rozprávali o tom, či by sme si nenašli nejakú hru. Mne sa zdá, že vyberám hry pre mužov, neviem prečo. A spomenula som si na film podľa Mametovej hry. Zistila som, že ten film je podľa hry Glengarry Glen Ross, niekde sa uvádza ako Konkurenti. Niektorí režiséri by hneď siahli po filme, niežeby to kopírovali, len si ho pozrú. Ale ja to nemám rada. Pozrela som si len obsadenie, aké ceny film získal, aké boli k tomu recenzie a išla som po preklade. V Divadelnom ústave ma upozornili, že je aj slovenský preklad a že od roku 1994, keď bola hra preložená, nikto z popredných slovenských tvorcov po nej nesiahol. A ako to už býva, po prečítaní prvých strán mi bolo jasné, že je to hra, ktorú chcem inscenovať. Uvedomila som si, že to bude treba upraviť, pretože je to dlhé, uvravené, mnoho amerických reálií. Bolo to náročné,“ uviedla k inscenácii Timková.



Autor inscenácie David Mamet (nar. 30. novembra 1947) pochádza z rodiny ruských židovských emigrantov. Narodil sa Chicagu, vysokoškolské štúdiá absolvoval na Goddard College v Plainfielde v štáte Vermont, kde vyštudoval anglickú literatúru. V roku 1971 založil divadlo St. Nicholas Theater Company, kde inscenoval svoje prvé hry Kačacie variácie, Na výletnej lodi a Sexuálna perverzita v Chicagu (1974). Na svojom konte má dnes štyri desiatky divadelných inscenácií.