Činohra SND uvedie v online prenose oceňovanú hru Mercedes Benz

Bratislava 19. novembra (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie vo štvrtok v online prenose inscenáciu Mercedes Benz v hlavných úlohách s Martinom Hubom a Robertom Rothom. Historickú revue v dvoch častiach napísal špeciálne na objednávku činohry v roku 2015 maďarský spisovateľ Péter Esterházy (1950 - 2016). Inscenácia vznikla pod režijnou taktovkou Romana Poláka.



Hra voľne nadväzuje na Madáchovu klasickú drámu Tragédia človeka (1862), keďže v jej úvode Pán a Lucifer uzavrú novú stávku. Ide v nej o legendárnu rodinu uhorských dejín - Esterházyovcov. "Vezmi im šťastie a stavme sa, že ani vtedy sa neobrátia proti mne, ani v tom prípade nezradia dobro," povie Pán podobne ako v kauze Jób. Na základe jeho slov prefíkaný Lucifer uvrhne celé generácie kniežat a grófov do víru uhorských dejín, zvlášť do pohnutých a krvavých udalostí 20. storočia. On sám sa v úlohe pokušiteľa alebo v iných maskách snaží v dejinných skúškach zlomiť mužských príslušníkov rodu.



V jednotlivých epizódach rodinnej kroniky, ktoré sú občas tragické, inokedy ironicko-komické, sa zjavujú slávne postavy členov aristokratickej rodiny alebo osôb s ňou spojených. Na scénu sa dostanú kuruci a labanci, Turci aj komunisti, Haydn aj eštebáci. Pritom z času na čas zaznie neuveriteľný, radostný i zdesený smiech Janis Joplin zo záveru jej ikonickej skladby Mercedes Benz, podľa čoho autor nazval hru.



V úlohe Pána (eštebáka, mierneho revolucionára, Angličana) sa predstaví Martin Huba. Lucifera (advokáta, Tótha Menyuša, iného eštebáka, revolucionára, Angličana) stvárnil Robert Roth. V ďalších úlohách sa predstavia Ondrej Kovaľ, Daniel Fischer, Dušan Jamrich, Anna Javorková a iní.



Inscenácia získala ocenenie Dosky 2017 v kategórii Mimoriadny počin v oblasti činohry.



Vstupenku na online prenos, ktorý sa začne o 20.00 h, nájdu záujemcovia na streamovacom portáli navstevnik.online, na ktorý prispievajú svojimi online predstaveniami vo forme záznamov alebo livestreamov organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a ďalšie kultúrne inštitúcie.