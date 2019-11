Činohra SND uviedla premiéru inscenácie Celé zle

Bratislava 12. novembra (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uviedla 8. a 9. novembra v Štúdiu novej budovy premiéru inscenácie Celé zle trojice autorov Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields.



Režisérom inscenácie je Michal Vajdička, dramaturgom Daniel Majling, scénu navrhol Pavol Andraško, kostýmy Katarína Hollá, hru preložila Zuzana Vajdičková. V jednotlivých postavách účinkujú Diana Mórová, Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Milan Ondrík, Ján Koleník, Martin Šalacha a Roman Poláčik.



„Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet divadla, no zároveň je aj obrovskou poctou tomuto svetu. Nie práve najprofesionálnejšia divadelná skupina naštudovala novú hru. Bohužiaľ, ako prezrádza už názov hry, počas predstavenia sa pokazí naozaj všetko, čo sa pokaziť môže, hlavnú ženskú hrdinku jej kolegovia takmer prizabijú, zapamätať si svoje texty predstavuje pre viacerých hercov neriešiteľný problém a celú scénu herci počas predstavenia doslova zdemolujú. Napriek všetkým týmto katastrofám sa naši divadelníci s každou prekážkou vyrovnajú a predstavenie s nasadením všetkých síl a v niektorých prípadoch aj života dohrajú. Celé zle nie je len klasickou komédiou z divadelného zákulisia. Popri arzenáli klasických divadelných gagov ponúka aj príležitosti pre doslova artistické herecké výkony. Stretáva sa v nej britský slovný humor s bujarosťou frašky a spektakulárnosťou nového cirkusu. Tento britský komediálny hit získal v roku 2015 Cenu Laurencea Oliviera za najlepšiu komédiu,“ uviedla k inscenácii dramaturgia činohry.







„Hru Celé zle (The Play That Goes Wrong) uviedla vo svetovej premiére divadelná spoločnosť Mischief. Založili ju v roku 2008 spolužiaci z Londýnskej akadémie dramatických umení pod vedením autorskej trojice Henry Lewis, Jonathan Sayer a Henry Shields. Skupinu od jej ranných produkcií charakterizovala improvizácia, dokonale zvládnutá situačná komika a cit pre grotesku s enormným fyzickým nasadením. Prelomovou produkciou v ich kariére sa stala práve táto inscenácia,“ uvádza k inscenácii programový bulletin.



„V dramaturgickom pláne a repertoári činohry SND sme potrebovali komédiu, ostatná komédia, ktorú sme uviedli, bolo Dobrodružstvo pri obžinkoch, čo je už päť sezón. To znamená, že medzitým sme uviedli tridsať neveseloherných vážnych titulov. Cítili sme od divákov aj na dramaturgii, že by bolo dobré zaradiť do repertoáru novú komédiu. Vyšlo to na jubilejnú stú sezónu. Keďže je témou tejto sezóny divadlo, že vyberieme komédiu, ktorá by sa zaoberala divadelným svetom, táto komédia je už pomaly svetovým hitom,“ povedal pre TASR dramaturg Daniel Majling.