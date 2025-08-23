< sekcia Kultúra
Čínsky umelec Aj Wej-wej nakrúca dokumentárny film o Ukrajine
Aj Wej-wej už predtým vycestoval na Ukrajinu, kde pripravil výstavu svojich diel, ktorá sa otvorí v Kyjeve v polovici septembra.
Kyjev 23. augusta (TASR) - Čínsky výtvarný umelec, režisér a aktivista Aj Wej-wej oznámil, že nakrúca film o Ukrajine. V rozhovore pre nemecký denník Berliner Zeitung uviedol, že sa momentálne nachádza na Ukrajine a plánuje tam zostať ešte dva mesiace, aby projekt dokončil. Denník jeho poznámky zverejnil v piatok, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.
Film sa bude zaoberať otázkami ako „prečo Ukrajina stále existuje a ako môže kultúra prežiť v takýchto ťažkých časoch“, vysvetlil 67-ročný umelec. Projekt vedie bližšie nešpecifikovaná nezisková inštitúcia, ktorá podporuje ukrajinskú kultúru a privádza umelcov do krajiny, dodal.
Aj Wej-wej už predtým vycestoval na Ukrajinu, kde pripravil výstavu svojich diel, ktorá sa otvorí v Kyjeve v polovici septembra. „Potom som sa rozhodol, že sa tomu budem venovať naplno. Vždy chcem vedieť viac, klásť si výzvy, vystavovať sa ťažkým situáciám,“ povedal na margo svojho filmového dokumentu.
Zdôraznil, že to robí preto, aby si mohol vytvoriť vlastný názor „a potom, ako umelec, musím pre to nájsť jazyk“. Vyhlásil, že si k Ukrajine vybudoval „emocionálne puto“. „Tamojší ľudia sú neuveriteľne priateľskí a ochotní pomôcť,“ zakončil s tým, že to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol nakrútiť tento film.
Aj Wej-wej vyrastal na severozápade Číny, kde žil v drsných podmienkach z dôvodu vyhnanstva svojho otca. Ako aktivista otvorene kritizuje postoj čínskej vlády k demokracii a ľudským právam. Vyšetroval i korupciu a utajovanie vládnych škandálov.
