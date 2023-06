Cirque du Soleil oslavuje narodeniny

Cirque du Soleil

Bratislava 21. júna (OTS) - Vystúpenie svetoznámeho Cirque du Soleil sa na Slovensku uskutoční 19. – 22. októbra tohto roku, kedy prostredníctvom predstavenia OVO diváci spoznajú svet roztomilých farebných chrobáčikov. Slnečný cirkus tento týždeň oslavuje narodeniny a oslavy započal prostredníctvom Cirque Week.Jedinečná produkcia Cirque du Soleil – OVO, s ktorou aktuálne brázdia naprieč Európou, dorazí na Slovensko už túto jeseň. V Bratislave, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu – TIPOS Aréne, divákom počas siedmich predstavení v dňoch 19. – 22. októbra 2023 odhalia každodenný život maličkých, roztomilých chrobáčikov. Počas šou, plnej skvelej zábavy a smiechu, ale aj akrobatických kúskov, ktoré vyrážajú dych, diváci OVO spoznajú rôzne druhy rozkošného hmyzu. Šou plná interakcie s publikom je mimoriadne vhodná pre detského diváka. Svojou hravosťou však prebudí vnútorné dieťa i v dospelákoch.Zdroj foto: OVO-Cirque Du Soleil, VIVIENSvetoznámy slnečný cirkus tento týždeň oslavuje 39. výročie od svojho vzniku. Na počesť svojich “narodenín“ pre priaznivcov pripravili “Cirque Week“. „Cirque du Soleil bol založený 16. júna 1984. Viac ako týždeň preto budú oslavovať toto výročie a pre návštevníkov pripravili špeciálne ceny vstupeniek, ktoré štartujú na 39 eurách,“ vysvetľujú organizátori slovenskej časti turné. Vstupenky v rámci “Týždňa s Cirque“ budú za zvýhodnené ceny počas niekoľkých dní, a to až do 26.6.2023, dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.Cirque du Soleil nanovo definoval svetové vnímanie cirkusu, a to od začínajúcich talentov, až po etablované mená. Kanadská organizácia, so sídlom v Montreale, sa stala na 6 kontinentoch globálnym lídrom v oblasti živej zábavy vďaka vytváraniu pohlcujúcich a ikonických zážitkov na svetovej úrovni. Cirque du Soleil sa spája s publikom tým, že je skutočný, ľudský a inkluzívny. Spoločnosť, ktorá má privilégium spolupracovať s umelcami zo 64 krajín, privádza k životu ich kreativitu na pódiách po celom svete a jej cieľom je pozitívne vplývať na ľudí, komunity a planétu pomocou svojich najdôležitejších nástrojov: kreativity a umenia. V priebehu rokov sa Slnečnému cirkusu podarilo inšpirovať viac ako 220 miliónov ľudí vo viac ako 70 rôznych krajinách sveta.Zdroj foto: OVO-Cirque Du Soleil, VIVIENZdroj foto: OVO-Cirque Du Soleil, VIVIEN