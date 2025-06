Čo ste vždy chceli vedieť o Titanicu a báli ste sa opýtať!

Bratislava 3. júna (OTS) - Unikátna výstava Titanic v Bratislave je zážitok, ktorý nezažijete každý deň! Nie je to len pohľad do minulosti. Je to cesta späť v čase, na palubu legendy, ktorej meno pozná celý svet. Výstava v Sport Mall v bratislavskom Lamači vám ako jediná umožní stáť zoči-voči autentickým artefaktom, dotknúť sa histórie a precítiť osudy skutočných ľudí. A teraz máte možnosť dozvedieť sa ešte viac o legendárnej lodi. Organizátori vás 6. júna o 17:00 pozývajú na tematickú prednášku, v ktorej sa dozviete zaujímavosti a detaily o Titanicu. A to všetko máte v cene vstupenky!Začiatkom 20. storočia a v dobe, kedy sa na transatlantických linkách plavili čoraz väčšie, bezpečnejšie a rýchlejšie parníky, vsadila spoločnosť White Star Line na stavbu dovtedy najväčšej a najprepychovejšej lode - Titanicu. Svojimi proporciami a eleganciou zatienil Titanic všetky ostatné plavidlá, a jeho luxus sa dal porovnať s najhonosnejšími hotelmi na svete. Osud však Titanicu neprial a jeho panenská plavba skončila katastrofou nebývalých rozmerov pričom si vyžiadala obrovské straty na životoch. Čo všetko ale o Titanicu vieme? Ako ho postavili a ako vyzeral život na ňom? Za akých okolností sa potopil a aké mala táto tragédia následky pre spoločnosť? To všetko a oveľa viac sa dozviete na prednáške 6. júna 2025, ktorú vám priblíži slovenský odborník na Titanic Martin Michalčík z RMS Titanic sk/cz.pozýva Martin Michalčík z RMS Titanic sk/cz.Titanic je nekonečnou studnicou informácií, ktoré sa ešte aj dnes po vyše sto rokoch neustále vyplavujú na povrch.približuje svoje zdroje odborník na TitanicVýstava artefaktov Titanicu prišla na Slovensko už po druhýkrát. Využite túto vzácnu príležitosť a príďte 6. júna 2025 o 17:00 na špeciálnu prednášku, ktorá je v cene vstupenky.uzatváraVýstavu nájdete v Sport Mall v bratislavskom Lamači až do 24. augusta 2025. Vstupenky sa predávajú v pokladni priamo na mieste alebo online na presne určený dátum a čas. Pri zakúpení vstupenky cez predpredaj, sa vyhnete dlhému čakaniu v radoch. Organizátor pripravil aj zvýhodnené rodinné vstupenky, aby bola výstava prístupná čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Všetky informácie nájdete na www.titanicvystava.sk Udalosť na facebooku: https://www.facebook.com/events/783336057693535/ Prihlasovanie na prednášku: https://bit.ly/PrednáškaTitanicBa