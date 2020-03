Čo vás čaká a neminie vo filmovom svete v marci?

Ladies Movie Night s filmom 3Bobule 10.3.

Bratislava Ako ale využiť čas keď je zlé počasie? Máme pre vás výborný tip, kino. S marcovou ponukou filmov si určite každý nájde film, ktorý ho vytiahne do Cinema City. Urobte si príjemný večer s blízkymi, vžite sa do postáv a vychutnajte si dej najlepšie ako sa dá, v kine.Znova prišiel ten deň v mesiaci, kedy dámy zahodia povinnosti za hlavu a pôjdu si vychutnať babský večer, tak ako sa patrí. Welcome drink, súťaženie v tombole a premietanie filmu 3Bobule, toto všetko na nich čaká, kde inde ako, na Ladies Movie Night v Cinema City Eurovea.Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Teraza Ramba) sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi roztopašných dvojčiat. Každodenné starosti však dokážu byť občas nesmierne unavujúce, takže v manželstve im to teraz až tak neklape. Navyše prichádza rozhodujúci čas vinárskeho roka – vinobranie. Honza s Klárou majú problémov nad hlavu. S veriteľmi a políciou na krku, za pomoci starých známych susedov Kozderkou (Miroslav Táborský) a Františka (Marián Roden) začína séria komických omylov a nedorozumení. Príďte si vychutnať 10.3. premiéru filmu do Cinema City Eurovea. Vstupenky na Ladies Movie Night si môžete kúpiť tu Vin Diesel sa v novom thrilleri podľa úspešného komiksu predstaví ako BLOODSHOT - supervojak, ktorý je vďaka armáde nanobotov v jeho žilách prakticky neporaziteľný. Ako sa však zachová, keď zistí, že spoločnosť, ktorá ho vytvorila, mu vyrába falošné spomienky a využíva ho ako zbraň?Nevie sa, odkiaľ prišli, ale okamžite po invázií sa na našej planéte postavili na vrchol potravinového reťazca. Reagovali na akýkoľvek zvuk a jeho pôvodcu bleskovo zlikvidovali. Abbottovi prežili vďaka tomu, že sa kvôli najstaršej dcére všetci naučili komunikovať pomocou posunkovej reči. Lenže ani to im nakoniec nepomohlo, pri stretávke s votrelcami to neprežil otec Lee a matka Evelyn zostala s troma deťmi úplne sama. Pragmatickej žene je jasné, že prežiť dokážu len s pomocou ďalších živých. Práve začína príbeh druhej časti Tichého miesta. Abbottovi opúšťajú svoju farmu, svoje relatívne bezpečné útočisko. Vydávajú sa na extrémne nebezpečnú púť, kde ich na konci čaká niekto, kto im pomôže.V Cinema City si môžete vychutnať Tiché miesta prvú a druhú časť hneď po sebe s Hororovým maratónom za zvýhodnenú cenu. Vstupenky na maratón si môžete kúpiť tu . Film sa bude premietať od 19.3. aj v kinosálach 4DX a SUPERSCREEN Cinema City Aupark.Polárny lišiak Swifty doručuje zásielky a každý deň sníva o tom, že sa stane najlepším kuriérom v družine Hviezdnych severských psov. Aby dokázal, že na to má, rozhodne sa doručiť záhadnú zásielku na tajné miesto.Až pred dverami zistí, že ide o nedobytnú pevnosť, kde prefíkaný zloduch Otto Von Walrus spriada plány na zničenie Arktídy a ovládnutie sveta. Swifty neváha a s pomocou svojich priateľov zostaví Snežnú hliadku, ktorá musí odvrátiť hroziace nebezpečenstvo.Nadčasové majstrovské dielo Wolfganga Amadea Mozarta na salzburskom festivale je vždy udalosťou! Zvlášť keď Die Zauberflöte (čarovná flauta) dostáva takú veľkolepú a virtuóznu inscenáciu (Le Figaro) režisérky Lydie Steier. Mladá americká režisérka debutovala na Salzburskom festivale čerstvým pohľadom na najobľúbenejšiu operu všetkých čias, v ktorej účinkoval mladý súbor svetových spevákov, Konzertvereinigung Wiener Staatsopern chor a Wiener Phillharmoniker pod taktovkou kriticky uznávaného dirigenta Constantinos Carydise. Medzi sólistami nachádzame ruskú koloraturku Albiho Shagimuratovu ako osvedčenú Kráľovnú noci, nemeckú sopranistku Christiane Karg ako Pamina, nemeckého barytonista Matthiasa Goerneho (Sarastro) a tiež českého basbarytonistu Adama plachtičky (Papageno) alebo Márii Nazarov (Papageno). Vstupenky si môžete kúpiť tu Keď cisár Číny vydá nariadenie, že jeden muž z rodiny musí slúžiť v cisárskej armáde na obranu krajiny pred útočníkmi zo severu, Hua Mulan, najstaršia dcéra váženého bojovníka, zaujme miesto svojho chorého otca. V prestrojení za muža prekonáva Hua Mulan nástrahy na každom kroku svojej cesty a učí sa využívať svojej vnútornej sily a prijať svoj skutočný potenciál. Táto epická cesta z nej nielen urobí váženého bojovníka, ale vyslúži si aj rešpekt celého národa... a tiež aj hrdého otca.