Courtney Love, hudobníčka, vdova po Kurtovi Cobainovi, má 60 rokov

San Francisco/Bratislava 8. júla (TASR) - Ako gitaristka a speváčka pôsobila v skupine Hole. Zahrala si vo viacerých filmoch, medzi najznámejšie patria snímky Miloša Formana Ľud verzus Larry Flynt a Muž na Mesiaci. Známou sa stala aj ako manželka lídra dnes už kultovej skupiny Nirvana Kurta Cobaina, ktorý spáchal samovraždu.



V utorok 9. júla bude mať Courtney Love, speváčka, gitaristka, herečka, ale aj kontroverzná celebrita, 60 rokov.



Courtney Love, rodným menom Courtney Michelle Harrisonová, sa narodila 9. júla 1964 v San Franciscu. Po rozvode rodičov vyrastala v rôznym komunitách hippies v americkom Oregone, v ktorých sa pohybovala so svojou matkou. Nejaký čas prežila aj na Novom Zélande. Už v 15-rokoch sa osamostatnila a precestovala Spojené štáty americké (USA), Anglicko či Írsko.



Po návrate do USA sa v Portlande, kde sa živila aj ako striptízová tanečnica, zoznámila s hudobníkom Rozzom Rezabekom zo skupiny Theatre of Sheep. Po rozchode s ním sa usadila v San Franciscu, kde pôsobila vo vtedy začínajúcej kapele Faith No More, v ktorej však vydržala len krátky čas a opäť sa vrátila do Portlandu. V roku 1989 založila spolu s gitaristom Ericom Erlandsonom v Los Angeles alternatívnu skupinu Hole. Debutový album Pretty On The Inside vydala kapela v septembri 1991.



Ešte pre vydaním albumu sa Courtney Love zoznámila v roku 1990 s Kurtom Cobainom. O dva roky neskôr, 24. februára 1992, sa na pláži Waikiki v Honolulu zosobášili. Narodila sa im aj dcéra Frances Bean Cobainová. Ich manželstvo však trvalo len dva roky, 5. apríla 1994 sa líder kultovej kapely Nirvana Kurt Cobain totiž zastrelil.



V roku 1994 vydala skupina Hole album Live Through This a o rok neskôr ďalší album Ask for It. Do rozpadu vydala kapela ešte nahrávky The First Session (1997), My Body, the Hand Grenade (1997) a Celebrity Skin (1998), ktorá bola nominovaná na cenu Grammy. V roku 2009 obnovili Hole činnosť a v apríli 2010 vznikol album Nobody's Daughter. Courtney Love vydala aj sólový album America's Sweetheart (2004).



V roku 1986 sa objavila prvýkrát pred filmovou kamerou, keď si zahrala v snímke Sid a Nancy, ktorý mapoval zničujúci vzťah basgitaristu punkovej legendárnej kapely Sex Pistols Sida Viciousa a Nancy Spungenovej. V snímke, v ktorej hlavnú úlohu zahral Gary Oldman, stvárnila Courtney Love priateľku Spungenovej. O rok neskôr už dostala jednu z hlavných ženských postáv v britsko-americkej akčnej komédii Straight to Hell (Priamo do pekla).



Po snímkach Tapeheads (1988) a Medové týždne bez ženícha (1996) si ju česko-americký režisér Miloš Forman vybral do svojho slávneho filmu Ľud verzus Larry Flynt (1996), v ktorom si zahrala po boku Woody Harrelsona. Forman obsadil Courtney Love aj do ďalšieho filmu Muž na Mesiaci (1999). V komediálnej dráme si speváčka a gitaristka zahrala spoločne s Jimom Carreym či Dany De Vitom.



Do filmografie Courtney Love patria filmy Basquiat (1996), 200 Cigarettes (1999), Beat (2000), Julie Johnson (2001), 24 hodín (2002), alebo v životopisná dráma J. T. LeRoy (2018).



V roku 2006 vydala hudobníčka a speváčka, ktorú časopis Rolling Stone označil za najkontroverznejšiu ženu v histórii rocku, životopisnú knihu Dirty Blonde: The Diaries of Courtney Love.