COVID-19 podľahol vo Francúzsku spevák a saxofonista Manu Dibango

Paríž 24. marca (TASR) - Legendárny spevák a saxofonista kamerunského pôvodu Manu Dibango zomrel v utorok vo Francúzsku vo veku 86 rokov. Informoval o tom spravodajský server France Info, ktorý sa odvolal na vyhlásenie umelcovej rodiny.



Manu Dibango podľahol infekčnej chorobe COVID-19 vyvolanej novým koronavírusom SARS-CoV-2, s ktorého epidémiou zápasí aj Francúzsko, kde umelec prežil veľkú časť svojho života.



Fakt, že sa Manu Dibango nakazil novým koronavírusom, bol zverejnený na jeho stránke na sociálnej sieti Facebook 18. marca.



Príbuzní vo svojom vyhlásení oznámili, že hudobníkov pohreb sa uskutoční v rodinnom kruhu. Podujatie, na ktorom si jeho život a dielo uctia jeho priatelia a fanúšikovia, sa bude konať hneď, ako to bude možné, uvádza sa vo vyhlásení.



Manu Dibango sa preslávil ako tvorca, ktorý vo svojej hudbe spojil jazz, funk a tradičnú kamerunskú hudbu. Počas svojej hudobnej kariéry spolupracoval s celým radom významných hudobníkov zo sveta world music, boli medzi nimi napríklad Fania All Stars, Fela Kuti, Herbie Hancock, Bill Laswell, Bernie Worrell, Ladysmith Black Mambazo, Don Cherry či Sly and Robbie. Za svoj prínos pre kultúru ho vo Francúzsku ocenili titulom rytier Čestnej légie.