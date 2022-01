České divadlá trápi nedostatok divákov, no i zvukárov a osvetľovačov

Praha 5. januára (TASR) - V českých kultúrnych inštitúciách je nedostatok technického a produkčného personálu, a to najmä v divadlách. Z dôvodu dlhej koronavírusovej krízy odchádzajú pracovníci zabezpečujúci zázemie jednotlivých predstavení.



Vzdelávacia skupina Art Gate preto spustila kampaň s cieľom, aby sa na dôležitosť týchto profesií nezabúdalo, informovala v utorok spravodajská stanica ČT24.



Technici, osvetľovači alebo zvukári často pracujú v noci a v náročnom prostredí. Zodpovedajú za bezpečnosť hercov i divákov, majú nepravidelnú pracovnú dobu a zlé platové podmienky.



Práve lepšie a stabilnejšie finančné ohodnotenie býva najčastejším dôvodom odchodu z divadelnej prevádzky. O skúsený technický personál je núdza. Napríklad združenie Městská divadla pražská (MDP), ktoré zamestnáva bezmála 200 ľudí, hľadá skúseného osvetľovača do Divadla Komedie už viac ako pol roka.



"Väčšina divadiel sú divadlá neziskové alebo divadlá príspevkové. To znamená tabuľkové platy v nezávislom sektore, ktoré nedosahujú ani na tie v príspevkových organizáciách," uviedol riaditeľ MDP Daniel Přibyl.



Koľko ľudí pracuje ako technický personál, pritom nikto nevie, uviedla ČT24. Odhady hovoria o desaťtisíckach pracovníkov.



"Musíme zmapovať, koľko tých ľudí v odbore ešte zostalo, a sústrediť sa na nich, poskytnúť im starostlivosť aj v oblasti vzdelávania," vysvetlila vedúca Art Gate Dagmar Kantorková.



Na ministerstve kultúry v súčasnosti vzniká skupina, ktorá by mala problémy technického personálu riešiť. Po novom by mali dostať aj takzvaný štatút umelca, ktorý je súčasťou pripravovaného zákona, pripomína spravodajský server Českej televízie.