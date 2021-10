Folková skupina Spirituál kvintet po 60 rokoch ukončila svoju činnosť

Praha 14. októbra (TASR) – Česká folková skupina Spirituál kvintet odohrala v stredu večer svoj posledný koncert, ktorým po 60 rokoch na scéne definitívne ukončila svoju činosť.



Podujatie sa konalo vo Veľkej sále paláca Lucerna v Prahe a bolo vyvrcholením série 16 vypredaných koncertov, ktorými sa súbor lúčil so svojimi fanúšikmi, informuje Český rozhlas.



Spirituál kvintet už v roku 2019 avizoval, že na nasledujúci rok – na 60. výročie svojho vzniku – absolvuje záverečné vystúpenia, situáciu mu však skomplikovala covidová pandémia.



Táto legendárna formácia bola založená v roku 1960. Za sebou má viac než 10.000 koncertov a približne 25 albumov. Je vôbec prvou kapelou, ktorá otvorila éru českého a československého folku.



„Boli sme prvá domáca folková kapela, ale v tej dobe bolo slovo folk v češtine neznáme. Spirituály boli vnímané ako repertoár blízky afroamerickým impulzom, a tak nás skrátka priraďovali k jazzu," uviedol Jiří Tichota, ktorý stál pri zrode zoskupenia.



V dobe komunistického režimu kapela niekoľkokrát bojovala so zákazmi – napríklad po vystúpení pre študentov evanjelickej teologickej fakulty, na ktorom sa v januári 1971 spomínalo na Jana Palacha.



V novembri 1989 už spieval Spirituál kvintet z balkóna pražského Melantrichu. O rok neskôr si s ním zaspievali dvaja prezidenti – George Bush starší a Václav Havel. Kapela hrala tiež pre prezidenta Billa Clintona.



Počas šiestich desaťročí prešlo kapelou množstvo známych hudobníkov – od Karla Zicha cez bratov Nedvědovcov až po Irenu Budweiserovú. Jediným, kto v Spirituál kvintete pôsobil celý čas, je jeho kapelník Jiří Tichota.



K najznámejším pesničkám Spirituál kvintetu patrí skladba Jednou budem dál, pôvodne tradicionál We Shall Overcome. V repertoári mala skupina i ďalšie známe protestsongy ako Až se k nám právo vrátí alebo Za svou pravdou stát.



Formácia spievala spirituály, gospely a vlastnú tvorbu. Nahrala tiež moravské ľudovky, piesne z obdobia českého národného obrodenia, ako aj množstvo vianočných a renesančných piesní.