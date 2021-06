ČR: Verejnosť sa rozlúčila so zosnulou herečkou Libušou Šafránkovou

Praha 25. júna (TASR) - Smútočná omša za zosnulú českú herečku Libušu Šafránkovú sa v piatok neskôr popoludní konala v Kostole sv. Anežky v pražskej štvrti Spořilov pre rodinu a priateľov, predtým sa s ňou mohli rozlúčiť herečkini obdivovatelia. Omšu začala Šafránkovej obľúbená pesnička skupiny MIG 21 Snadné je žít. Informoval o tom portál Novinky.cz, ktorý zverejnil aj fotografiu jej manžela a herca Josefa Abrháma na invalidnom vozíku, obklopeného smútočnými hosťami.



Omšu mohli sledovať ľudia na veľkoplošných obrazovkách pri kostole.



Frontman kapely MIG 21 Jiří Macháček povedal: "Dozvedel som sa o tvojom odchode počas koncertu. A pretože sme vedeli, ako máš, mala si rada pesničku Snadné je žít, tak sme ti ju počas koncertu spontánne venovali. Potom mi zavolal môj kamarát, tvoj syn Pepa, aby sme ti ju zahrali ešte raz tu, na poslednú cestu. Ďakujeme ti, že si bola tou najkrajšou rozprávkovou bytosťou nášho detstva. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás vytvorila, a odpočívaj v pokoji." Najslávnejšou úlohou Šafránkovej bola hlavná rola z filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku.



Libuši Šafránkovej zaspievala na poslednú cestu aj slovenská operná speváčka Gabriela Beňačková, modlitbu predniesla televízna moderátorka Daniela Drtinová, ktorá ju spojila aj s modlitbou za všetkých, ktorých zasiahlo tornádo na južnej Morave.



Herec Jan Hrušínský si zaspomínal na prvé stretnutie so Šafránkovou pri nakrúcaní filmu Babička: "Ľudí ako ona sa rodí ako šafranu, mimoriadnych vo všetkých smeroch. Som si istý, že Líba bude stále s nami, v našich srdciach vždy bude. Bude tu dokonca pre mnoho ďalších generácií."



Verše Jaroslava Seiferta zo zbierky Zápas s andělem prečítala zosnulej herečke Dagmar Havlová, ktorá spomínala na ich vzájomné priateľstvo trvajúce 50 rokov.



Ďalší z hereckých partnerov Šafránkovej, Ondřej Vetchý, povedal, že herečka vyvolávala v ľuďoch dojem, že život musí byť krásny, keď existujú také nežné stvorenia. "Ako by prebúdzala lepšiu časť každého z nás, a to je jej najväčšia zásluha," doplnil.



Zaznela aj pesnička v Šafránkovej podaní. Po asi hodinu a pol trvajúcom obrade rakvu vyniesli z kostola za liturgického sprievodu a potlesku prizerajúcich sa ľudí, píše portál Českej televízie.



Zádušná omša a uloženie Šafránkovej do hrobu sa uskutoční o týždeň, v piatok 2. júla, v herečkinom rodnom meste Šlapanice pri Brne. Herečka populárna aj na Slovensku zomrela po dlhej chorobe 9. júna, dva dni po svojich 68. narodeninách.