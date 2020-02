Vo veku 86 rokov zomrel českých filozof Erazim Kohák

Praha 9. februára (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel jeden z najvýznamnejších súčasných českých filozofov Erazim Kohák. Informoval o tom v nedeľu na svojej stránke na Facebooku Deník Referendum.



Erazim Kohák sa narodil 21. mája 1933 v Prahe. Polovicu svojho života (obdobie 1948-1989) strávil ako politický utečenec v exile v Spojených štátoch. Jeho rodičia totiž patrili k protikomunistickému odboju.



Na Colgate University v štáte New York vyštudoval filozofiu a religionistiku a neskôr študoval aj na filozofickej a teologickej fakulte na univerzite Yale.



Kohák sa vo svojich prácach zaoberal predovšetkým ekologickými témami a bol aktívnym členom viacerých environmentálnych organizácií. Venoval sa slobode jednotlivca, kritizoval konzumný spôsob života a propagoval trvalo udržateľný rozvoj, napísal portál iROZHLAS.cz.



Do vtedajšieho Československa sa vrátil na krátku dobu v roku 1969. Po nežnej revolúcii striedavo vyučoval na Karlovej univerzite v Prahe a na Bostonskej univerzite. V roku 1995 sa natrvalo vrátil do Česka a pôsobil ako publicista a profesor filozofie na filozofickej fakulte Karlovej univerzity.



V roku 2013 mu prezident Miloš Zeman udelil Rád Tomáša Garrigua Masaryka.