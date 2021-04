Csengel Solčanská: Nakrúcanie rozprávky si užívam

Bratislava 14. apríla (TASR) - Zakliata jaskyňa je názov slovensko-českej veľkovýpravnej rozprávky, ktorú momentálne nakrúca najúspešnejšia slovenská filmová režisérka Mariana Csengel Solčanská (Únos, Sviňa). "Po dvoch politických thrilleroch si nakrúcanie výpravnej kostýmovej rozprávky naozaj užívam. Nakrúcať rozprávku je asi pre každého režiséra výsadou a odmenou," uviedla pre médiá filmárka, ktorá je tradične aj autorkou pôvodného scenára. Podľa nej by mal každý umelec časť svojej tvorby venovať deťom: "Rozprávka sa stáva súčasťou rodinných sviatkov a Vianoc a tvorí dôležitú súčasť detského sveta."



Narúcanie je naplánované na 32 filmovacích dní v rozličných ročných obdobiach. Zimná časť sa odohrávala v obľúbených filmárskych destináciách, v Terchovej, v okolí Súľovských vrchov a v skanzene vo Vychylovke, ale aj v romantických priestoroch zámku Pernštejn v Juhomoravskom kraji susedných Čiech. "Máme za sebou približne tretinu nakrúcania, začali sme ešte v treskúcej zime, pretože sme v obrazoch potrebovali sneh. Aktuálne pokračujeme v prípravách na jarné nakrúcanie na Slovensku aj v Čechách," prezradila Solčanská. Ani tento film sa nezaobíde bez jej "dvorného" herca Marka Igondu. Okrem neho si vo filme zahrajú aj Táňa Pauhofová, Martina Zábranská, Petra Dubayová, Lukáš Pelc, Tomáš Palonder, Ondrej Kraus, Dominick Benedikt, Karel Dobrý čí srbský herec Predrag Bjelac.



"Nakrúcať filmy v dnešnej dobe, keď nevieme presne odhadnúť pokračovanie pandémie a to, kedy sa opäť otvoria kiná, je do istej miery riziko. My ale veríme, že v roku 2022, keď plánujeme Zakliatu jaskyňu distribuovať, sa náš život vráti do normálu. A že všetci si budeme môcť opäť užívať kultúru, a teda aj filmy v kinách," komentovala uvedenie snímky jej distribútorka Denisa Biermannová. Do plánovanej premiéry však filmový štáb ešte čaká dlhá cesta - dokončiť nakrúcanie, následný strih materiálu a celkovú postprodukciu.