Cyklus Music & Film uvádza záznam koncertu Pink Floyd v Pompejach

Bratislava 23. apríla (TASR) - Cyklus Music & Film bratislavského kina Lumiére uvedie vo štvrtok (24. 4.) film Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII (2025) režiséra Adriana Mabena. Projekcia legendárneho záznamu vystúpenia rockovej kapely sa uskutoční v deň svetovej premiéry digitálne reštaurovanej snímky z roku 1972. „Pôjde o digitálne remasterovanú verziu s audiovizuálnym vylepšením, ktorá si zachováva autentické čaro pôvodného záznamu,“ uvádza Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Film lektorsky uvedie dramaturg cyklu Miro Ulman. Ten približuje, že diváci budú mať možnosť vidieť záznam vystúpenia Pink Floyd, ktoré sa odohráva bez publika v kulisách starovekého rímskeho amfiteátra v Pompejach s Vezuvom v pozadí. „V októbri 1971 tu režisér Adrian Maben, úplne pohltený duchom tohto miesta, natočil film, ktorý obsahuje známe skladby ako A Saucerful of Secrets, One of These Days či Echoes, ktorá rozdelená na dve časti celý film rámcuje,“ dodáva Ulman.







Okrem hodinového koncertu v Pompejach film obsahuje aj zábery z nahrávania albumu The Dark Side of the Moon v legendárnych Abbey Road Studios. Obsahuje tak aj rozhovory režiséra Adriana Mabena s členmi kapely, komunikáciu medzi jednotlivými hudobníkmi a vo filme zaznejú aj piesne On the Run, Us and Them a Brain Damage.



„Digitálne reštaurovaná verzia filmu s rozlíšením 4K vznikla skenovaním objaveného pôvodného 35 mm negatívu s remixovaným zvukom, na ktorom sa podieľal anglický hudobník Steven Wilson,“ ozrejmuje SFÚ s tým, že Wilson, ktorého cieľom bolo zostať verný tomu, ako kapela znela v horúcich dňoch v roku 1971, sa okrem vlastnej tvorby venuje aj remixom klasických albumov a remixoval už Jethro Tull, King Crimson, Yes, Tangerine Dream, Roxy Music alebo Emerson, Lake & Palmer.



Podľa Wilsona film po reštaurovaní vyzerá tak, ako keby bol nakrútený včera a nie pred 50 rokmi. Cyklus Music & Film ho premietne so zvukom Dolby Atmos aj v nedeľu (27. 4.) na druhej projekcii.