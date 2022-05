Cyklus Music & Film uvedie najnovší dokument o Nickovi Cavovi

Bratislava 9. mája (TASR) - Cyklus Music & Film bratislavského Kina Lumiére čaká v stredu 11. mája jubilejné sté predstavenie. Premietne na ňom dokument režiséra Andrewa Dominika Nick Cave: This Much I Know To Be True (2021), ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom Berlinale.



"Film zobrazuje nový rozmer dlhoročnej hudobnej spolupráce Nicka Cava a Warrena Ellisa," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.



Dramaturg cyklu Music & Film Miro Ulman spresňuje, že dokument zachytáva výnimočný kreatívny vzťah Cava a Ellisa pri tvorbe posledných dvoch štúdiových albumov – sedemnásteho štúdiového albumu kapely Nick Cave & the Bad Seeds Ghosteen z roku 2019 a Cavovej spolupráce s Warrenom Ellisom v roku 2021 s názvom Carnage. "Tá je po sérii spoločných soundtrackov ich prvým štúdiovým albumom ako dvojice. Zaznamenáva náladu a ducha tejto dvojice, ktorá sa presunula do novej, optimistickej fázy," dodáva Ulman s tým, že album nahrávali počas minuloročného lockdownu. Vo filme diváci uvidia aj prvýkrát naživo zahrané skladby z oboch albumov v sprievode ďalších spevákov a sláčikového kvarteta. "Ako špeciálny hosť sa v ňom objaví spolupracovníčka a priateľka oboch tvorcov Marianne Faithfull," poznamenal Ulman.



Dokument podľa neho predstavuje Cava nielen ako hudobníka, ale aj ako umelca, manžela, otca, priateľa a občana. "Medzi výpoveďami o práci a živote ukazuje divákom malú dielňu premenenú na keramické štúdio, kde vytvára podoby diabla v rôznych fázach jeho života. Hovorí aj o blogu The Red Hand Files, kde sa ho fanúšikovia môžu pýtať na čokoľvek. Od hudby cez súkromie, politiku či náboženstvo,“ približuje Ulman snímku, ktorú nakrúcali v Londýne a Brightone počas jari 2021 pred spoločným turné Cava a Ellisa po Spojenom kráľovstve.



Film nie je prvou spoluprácou režiséra Andrewa Dominika s Nickom Cavom. "Dominik režíroval už dokument One More Time with Feeling (2016), ktorý mal svetovú premiéru na MFF v Benátkach a neskôr sa premietal v 450 kinách na celom svete vrátane Kina Lumiére," pripomína Ulman.