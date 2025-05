Cyklus Piesňových večerov uzavrie M. Porubčinová

Bratislava 5. mája (TASR) - Cyklus Piesňových večerov v Slovenskej filharmónii (SF) uzavrie v utorok (6. 5.) slovenská sopranistka Mária Porubčinová. Predstaví sa o 19.00 h v Malej sále SF s klavírnym sprievodom Róberta Pechanca. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka filharmónie Martina Tolstova.



Mária Porubčinová je známa najmä z operných javísk. Stvárnila viacero hlavných postáv - Katrenu v Suchoňovej Krútňave, Mimi v Pucciniho Bohéme, Marienku v Smetanovej Predanej neveste, Vendulku v Smetanovej opere Hubička, či Libušu v rovnomennej opere Bedřicha Smetanu.



Porubčinová má okrem veľkých sopránových úloh rada aj koncertný repertoár. „Úlohou speváka je navodiť v divákovi emócie. Mojím veľkým želaním je, aby divák prežíval spolu so mnou to, čo prežívam na divadelnom javisku alebo na koncertom pódiu ja,“ povedala v rozhovore pre portál operaslovakia.sk. „Ku koncertnému spevu mám veľmi pozitívny vzťah. Spevák sa sústredí na hudbu, je ‚oslobodený‘ od hereckej akcie, ale výraz a obsah musí byť o to precítenejší. Baví ma aj sprostredkovanie deja na malej ploche a tiež cítim pri koncertoch užší kontakt s publikom,“ dodáva speváčka.



Dramaturgička komorných cyklov SF Kristína Gotthardtová približuje, že Mária Porubčinová uzavrie Piesňové večery v čiastočne talianskom duchu, spievať bude výber piesní Giuseppe Verdiho. „Fanúšikovia jeho opier tak získajú širší prehľad o jeho menej poznanom piesňovom repertoári,“ poznamenáva ku koncertu, na ktorom zaznejú i „raritné chuťovky“, ako piesne Jevgenija Iršaia We Outgrow Love, obohatené zvukom tibetských zvončekov, cyklus Ej, srdénko moje českého skladateľa Klementa Slavického, či výber Piesní Erika Satieho, zaradený k stému výročiu úmrtia skladateľa.



Mária Porubčinová študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u profesorky Zlatice Livorovej. Zúčastnila sa na viacerých medzinárodných súťažiach. Na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave získala cenu za najlepšiu interpretáciu diel slovenského autora. V roku 2008 bola finalistkou na Medzinárodnej speváckej súťaži Montserrat Caballé v Zaragoze. O rok neskôr si vybojovala tretie miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Hans Gabor Belvedere vo Viedni a napokon aj víťazstvo a Cenu publika na Competizione della opera v Drážďanoch.