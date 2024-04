Cyklus Tí, ktorí zostali uzavrelo slávnostné premietanie

Bratislava 5. apríla (TASR) - Tí, ktorí zostali je názov päťdielneho dokumentárneho cyklu, ktorý režisérka Viera Dubačová a producentka Lucia Štasselová, zakladajúce členky iniciatívy Mier Ukrajine, nakrútili počas pravidelných návštev ukrajinských miest a dedín zasiahnutých vojnou. Cyklus uzavreli slávnostným premietaním jeho posledného dielu v stredu (3. 4.) v Slovenskej národnej galérii (SNG) za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej. TASR o tom za organizátorov informovala Katarína Selecká.



"Je dôležité prinášať tieto svedectvá, pretože na Slovensku sa šíri dojem, že to je len taká malá 'vojnička' v susedstve. Pravdou je, že je to vojna a sú to obrovské ľudské tragédie dejúce sa ľuďom ako my, a mnohí sa tvárime, že sa nič nedeje, že sa nás to netýka," hovorí Dubačová za slovenské aktivistky, ktoré sa druhý rok vracajú na územie Ukrajiny a zbierajú autentické výpovede ľudí zasiahnutých vojnou.



Slávnostné premietanie posledného, piateho dielu dokumentárneho cyklu v SNG bolo poďakovaním všetkým, ktorí jeho vznik podporili. "Jednou z hlavných protagonistiek je aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorú filmársky tím sprevádzal a zdokumentoval jej návštevu Kyjeva a Černihivskej oblasti," dodáva Selecká s tým, že piaty diel dokumentárneho cyklu je možné pozrieť si v archíve RTVS, ktorá ho odvysielala na druhé výročie začiatku vojenskej agresie na Ukrajine.



Slovenské aktivistky a filmárky už pracujú na ďalšom dokumente s názvom Ruka na srdci. Má ísť o celovečerný film o tom, ako sa vojna podpisuje na ženách, ktoré sa rozhodnú vstúpiť do armády. "Film konkrétne zachytáva premenu mladej talentovanej ukrajinskej režisérky Iriny Kločko na vojačku - hrdinku, ktorá bráni svoju vlasť," približuje Selecká.