D. Hevier ponúka pomoc pedagógom i študentom

Bratislava 16. októbra (TASR) - V reakcii na zatvorenie stredných škôl ponúka spisovateľ Daniel Hevier na sociálnej sieti svoju pomoc pedagógom i študentom. Zahŕňa online výučbu najmä slovenského jazyka a literatúry, a to vrátane prípravy na maturity, videokonferencie i online návštev v jednotlivých triedach.



"Je to v rámci jeho projektu O2 Radostná škola s Danielom Hevierom, v ktorom vzdeláva a inšpiruje učiteľov základných a stredných škôl a poskytuje im metodiku na inovatívne a kreatívne vyučovanie," TASR o tom informoval Daniel Hevier ml. Dodal, že projekt zasahuje aj vyučovanie ďalších humanitných i prírodovedných predmetov: "Do projektu sa zapojilo 60 škôl s takmer stovkou pedagógov, ktorí budú prenášať svoje skúsenosti na vyše 5000 žiakov a študentov."



"Na strednej škole sa výrazne formuje budúcnosť mladého človeka, a preto som pedagógom i žiakom ponúkol svoje skúsenosti. Som presvedčený, že im dokážem ukázať cestu, aby nielen úspešne zmaturovali, ale aby sa dokázali sami vzdelávať a formovať svoj život," komentoval svoju aktivitu Hevier. Spisovateľ bol mimoriadne aktívny počas uzavretia škôl v prvej vlne koronavírusovej pandémie nielen na sociálnych sieťach a vo vzdelávacích videách, ale aj v online návštevách v jednotlivých triedach.