FOTO: Bratislavský hrad pozýva na výstavu s názvom Duality

Bratislava 3. augusta (TASR) - Duality je názov výstavy, ktorú otvorili v galérii na západnej terase Bratislavského hradu. Svoje diela na nej spoločne predstavujú Dušan Mocko a Catherine Sica.približuje kurátor a člen Európskej akadémie vied a umení Ľuboslav Moza umelkyňu, ktorá na vernisáži (1. 8.) predviedla aj to, že je tiež vynikajúcou speváčkou.zhodnotil Moza. Obdivovateľom výtvarného umenia dáva do pozornosti aj diela, ktoré na spoločnej výstave prezentuje Mocko.uviedol kurátor k dielam umelca, ktorý v rodnej Bratislave študoval odbor drevorezba na Strednej škole umeleckého priemyslu (1977 - 1981) a Vysokej škole výtvarných umení odbor reštaurovanie sochy (1981 - 1987). Ihneď potom emigroval do Nemecka, kde založil reštaurátorský ateliér. Venoval sa tiež voľnej sochárskej a maliarskej tvorbe, grafike, bytovému a odevnému dizajnu, módnym doplnkom, galerijnej činnosti i obchodu s umením. Voľnú tvorbu vystavoval v niekoľkých nemeckých mestách, kanadskom Toronte a v roku 2007 v Bratislave pod názvom Retrospektíva. Voľnú výtvarnú tvorbu prezentoval v rodnom meste aj v roku 2019.Výstava Duality potrvá do 17. augusta.