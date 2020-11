DAB počas Noci divadiel predstaví novú publikáciu i Divadelnú knižnicu

Nitra 11. novembra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa aj tento rok zapojí do podujatia Noc divadiel, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. novembra. Podobne ako ďalšie slovenské divadlá v čase pandémie ochorenia COVID-19 aj to nitrianske ponúkne svoj program vo virtuálnom priestore.



Súčasťou Noci divadiel v DAB bude predstavenie publikácie Nežná.nr a jej online uvedenie do života. Publikácia prostredníctvom dobových fotografií, materiálov a faktov dokumentuje udalosti Novembra '89 v Nitre. „Zameriava sa najmä na aktivity divadelníkov z DAB v Nitre, ale v širšom kontexte dopĺňa udalosti spomienkami, svedectvami, fotografiami a dokumentmi. Publikáciu, ktorá vychádza z minuloročnej výstavy Nežná.nr, vydávame pri príležitosti 31. výročia Nežnej revolúcie,“ uviedla dramaturgička a projektová manažérka DAB Slavka Civáňová. Tá je spolu s riaditeľkou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Darinou Károvou spoluautorkou publikácie.



V rámci Noci divadiel pripravuje DAB aj virtuálne sprístupnenie svojej Divadelnej knižnice prostredníctvom online knižničného katalógu. „Sme jediná divadelná knižnica pri zriadenom divadle a uchovávame najväčší fond divadelnej literatúry v Nitrianskom kraji. Chceme, aby bol sprístupnený aj verejnosti. Momentálne sa, žiaľ, pre pandémiu nedá literatúra fyzicky požičiavať, ale náš online katalóg umožní záujemcom vyhľadávať jednotlivé tituly a prípadne si ich požičanie zarezervovať do budúcnosti. Na Noc divadiel pripravujeme aj zaujímavé video, v ktorom našu Divadelnú knižnicu predstavíme,“ doplnila Civáňová.