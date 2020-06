DAB ponúkne magazín s vtipnými reportážami, zaujímavosťami i muzikálom

Nitra 5. júna (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravilo pre svojich divákov na sobotu (6. 6.) deň otvorených dverí (DOD). Podujatie každoročne priláka do divadla, na jeho scény i do zákulisia stovky ľudí.



Aby v čase pretrvávajúcej hrozby nákazy novým koronavírusom nedošlo k ohrozeniu ich zdravia, presunulo DAB tento rok program do online priestoru. Pre svojich priaznivcov pripravilo viaceré prekvapenia. „Sledovať nás môžu na našom divadelnom YouTube kanáli od 15. hodiny. Pripravený je DAB magazín s vtipnými reportážami, rozhovormi a jedinečnými momentmi zo života divadla. V programe účinkuje prakticky celý umelecký súbor DAB,“ povedal riaditeľ divadla Jaroslav Dóczy.



Súčasťou programu je aj uvedenie prvého klipu divadelnej retrokapely Živica i Rozhovory spoza opony, v ktorých sa herečka Eva Pavlíková zhovára so staršou hereckou generáciou nitrianskeho divadla. „V špeciálnom vydaní relácie Divadelná hiSTORY pripomenie divadelný historik Karol Mišovic muzikály uvedené v DAB. Na záver programu uvedieme slávny pôvodný slovenský muzikál Adam Šangala v réžii Jozefa Bednárika,“ dodal Dóczy.