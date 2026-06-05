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DAB predstaví svojim divákom budúcu divadelnú sezónu
DAB pozýva na predstavenie budúcej sezóny a pripravovaných inscenácií širokú verejnosť a svojich priaznivcov.
Autor TASR
Nitra 5. júna (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre predstaví priamo svojim divákom pripravovanú divadelnú sezónu 2026/2027. Ako informovalo, verejná prezentácia sa bude konať v utorok 9. júna o 16.00 h v hornom foyer divadla.
DAB pozýva na predstavenie budúcej sezóny a pripravovaných inscenácií širokú verejnosť a svojich priaznivcov. „Naši diváci sa tak môžu stretnúť priamo s tvorcami divadelných hier, off-programov a sprievodných podujatí. O pripravovaných novinkách sa tak dozvedia ako prví a zároveň môžu zblízka nazrieť do zákulisia tvorby nových premiér a vypočuť si, čo pre divákov chystajú režiséri a ich obľúbení herci,“ uviedla riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.
Ako pripomenula, podujatie, ktorého moderátorom bude Tomáš Hudák, ponúkne okrem prezentácie pripravovaných inscenácií aj stretnutie s režisérmi, dramaturgičkami a členmi umeleckého súboru DAB. Jeho súčasťou bude aj exkluzívna hudobná ukážka z pripravovaného muzikálu i priestor na otázky z publika, neformálne rozhovory a fotografovanie.
„Sezóna 2026/2027 ponúkne sedem premiér a jeden off-projekt. Prinesie rôzne svety, veľké emócie aj silné témy, intímne výpovede aj vizuálne veľkolepé inscenácie. Klasické príbehy i nové divadelné formy, ktoré divákov vtiahnu priamo do deja,“ priblížila Moravčíková.
DAB uvedie v novej divadelnej sezóne celkovo sedem premiér. Prvou bude hra Veľký inkvizítor, venovaná slobode a moci, v réžii Rastislava Balleka. Nasledovať bude inscenácia Pes, ktorý uvidel Boha v réžii Mily Dromovich. „Pôjde o intenzívny zážitok a divadlo na dotyk, v ktorom neexistuje hľadisko ani javisko,“ avizujú tvorcovia. Dedinskú slávnosť, klebety, tanec a tajomstvá ponúkne hra Bál v réžii Michala Vajdičku. Inscenácia Nórsky vzor s režisérom Istvánom Tasnádim bude hudobnou groteskou o tom, ako spolu vydržať, keď má každý svoju pravdu.
Sen noci svätojánskej v réžii Michala Vajdičku prinesie na javisko DAB lásku, kúzla a chaos v jednej z najslávnejších komédií. Dojímavý a láskavo vtipný príbeh o rodine a odchádzaní ponúkne hra Marvinova izba v réžii Matúša Bachynca. Veľký muzikál o nádeji, snoch a odvahe nevzdať sa s pracovným názvom Don Quijote de la Mancha bude režírovať Ondrej Spišák. DAB pripravuje aj takzvaný off-projekt. Jeho súčasťou bude inscenácia Začiatok v réžii herečky Kristíny Turjanovej a hra Koniec v réžii herca Petra Oszlíka.
DAB pozýva na predstavenie budúcej sezóny a pripravovaných inscenácií širokú verejnosť a svojich priaznivcov. „Naši diváci sa tak môžu stretnúť priamo s tvorcami divadelných hier, off-programov a sprievodných podujatí. O pripravovaných novinkách sa tak dozvedia ako prví a zároveň môžu zblízka nazrieť do zákulisia tvorby nových premiér a vypočuť si, čo pre divákov chystajú režiséri a ich obľúbení herci,“ uviedla riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.
Ako pripomenula, podujatie, ktorého moderátorom bude Tomáš Hudák, ponúkne okrem prezentácie pripravovaných inscenácií aj stretnutie s režisérmi, dramaturgičkami a členmi umeleckého súboru DAB. Jeho súčasťou bude aj exkluzívna hudobná ukážka z pripravovaného muzikálu i priestor na otázky z publika, neformálne rozhovory a fotografovanie.
„Sezóna 2026/2027 ponúkne sedem premiér a jeden off-projekt. Prinesie rôzne svety, veľké emócie aj silné témy, intímne výpovede aj vizuálne veľkolepé inscenácie. Klasické príbehy i nové divadelné formy, ktoré divákov vtiahnu priamo do deja,“ priblížila Moravčíková.
DAB uvedie v novej divadelnej sezóne celkovo sedem premiér. Prvou bude hra Veľký inkvizítor, venovaná slobode a moci, v réžii Rastislava Balleka. Nasledovať bude inscenácia Pes, ktorý uvidel Boha v réžii Mily Dromovich. „Pôjde o intenzívny zážitok a divadlo na dotyk, v ktorom neexistuje hľadisko ani javisko,“ avizujú tvorcovia. Dedinskú slávnosť, klebety, tanec a tajomstvá ponúkne hra Bál v réžii Michala Vajdičku. Inscenácia Nórsky vzor s režisérom Istvánom Tasnádim bude hudobnou groteskou o tom, ako spolu vydržať, keď má každý svoju pravdu.
Sen noci svätojánskej v réžii Michala Vajdičku prinesie na javisko DAB lásku, kúzla a chaos v jednej z najslávnejších komédií. Dojímavý a láskavo vtipný príbeh o rodine a odchádzaní ponúkne hra Marvinova izba v réžii Matúša Bachynca. Veľký muzikál o nádeji, snoch a odvahe nevzdať sa s pracovným názvom Don Quijote de la Mancha bude režírovať Ondrej Spišák. DAB pripravuje aj takzvaný off-projekt. Jeho súčasťou bude inscenácia Začiatok v réžii herečky Kristíny Turjanovej a hra Koniec v réžii herca Petra Oszlíka.