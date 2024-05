DAB chystá inscenáciu na motívy poľskej nobelistky O. Tokarczukovej

Nitra 14. mája (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje inscenáciu Mordorys. Ako uviedli tvorcovia, príbeh na pomedzí detektívneho trileru a eko-komédie je adaptáciou románu Cez kosti mŕtvych pluh svoj veď od poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarczukovej.



Hra v réžii Romana Poláka bude mať premiéru 24. mája v Štúdiu DAB. Hlavnou postavou inscenácie Mordorys je Janina Duszejková, ktorá žije na okraji mesta v Kladskej kotline na česko-poľských hraniciach. Má rada astrológiu a bojuje za práva zvierat. "Polícii ohlasuje ich týranie, no oni ju považujú za bláznivú ženu a nechcú sa jej podnetmi zaoberať. Keď však náhle zomrie jej sused prezývaný Veľká noha a po ňom ďalší muži v mestečku, vyšetrovanie záhadných úmrtí naznačuje, že práve zvieratá s tým majú čosi spoločné," uviedla dramaturgička Martina Mašlárová.



Podľa Poláka ponúka inscenácia Mordorys nevšedný príbeh vyskladaný v troch rovinách. "Tou prvou je detektívna zápletka, ktorá dokáže diváka udržovať v napätí. Druhou je environmentálna provokujúca téma, ktorá nás privádza k istému zamysleniu nad súčasným svetom. Treťou a veľmi zaujímavou rovinou sú vzťahy. Vzťahy medzi ľuďmi, ktorí žijú na okraji spoločnosti a majú nevšedné osudy. Myslím si, že tieto tri roviny môžu vytvoriť mimoriadne pútavú inscenáciu, ktorá hovorí o problémoch tohto sveta a divákov dokáže zaujať," uviedol Polák.



Ako doplnil, autorka románovej predlohy pracuje s poetickým jazykom, využíva krutosť, ale aj mágiu prostredia a mapuje obyčajno-neobyčajné ľudské životy, vzťahy a príbehy. "Pripravovaná adaptácia prináša obraz súčasného sveta a otvára tiež otázky o práve jedinca vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Je to výnimočná predloha. Má svoje filozofujúce, ľudsky pravdivé a pútavé prvky. Sú tam nezvyčajné i bežné ľudské situácie," povedal o inscenácii Polák.