DAB pripravuje novú inscenáciu o deportáciách židovských dievčat

Nitra 7. novembra (TASR) - Čítacími skúškami sa v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre začala príprava inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí. Hra vznikla na motívy poviedky Nevesta od Ladislava Grosmana, ktorý je známy ako autor literárnej predlohy k oscarovému filmu Obchod na korze.



Podľa tvorcov ponúkne inscenácia príbeh mladého židovského dievčaťa Lízele z Grosmanovej poviedky Nevesta. Ten je pretkávaný autentickými príbehmi "oral history", ktoré zozbierali pamäťové inštitúcie a organizácie. Jedným z nich je aj osud autorovej manželky Edity Grosmanovej, ktorá bola v prvom transporte židovských dievčat zo Slovenska.



Pripravovaná hra je odsúdením rôznych podôb a dôsledkov antisemitizmu, no prináša aj silnú ženskú tému. "Je to inscenácia o osudoch židovských dievčat a celý dej sa odohráva tesne pred ich transportmi. Ukazuje príbehy ľudí v malom meste, ktorých život je poznačený prichádzajúcou hrozbou. Tej sa snaží uniknúť aj naša hlavná hrdinka a ďalšie dievčatá. To im, žiaľ, nevyjde. Napriek tomu Grosmanova predloha nie je iba tragická. Je z veľkej časti aj vtipná. Vytvára panoptikum rôznych ľudí a ich vlastnosti sú často zdrojom humoru," uviedla autorka a režisérka inscenácie Martina Havierová.



Ako doplnila, diváci uvidia príbeh, ktorý odhalí život, tradície a vzťahy vnútri židovskej komunity, ale aj vzťahy majoritnej spoločnosti k židovskej menšine v období Slovenského štátu. "Hovorí o neľudských zákonoch, o malých úradníčkoch, o mašinérii transportov, o spoločnosti, ktorá dopustila poníženie človeka, a o ľuďoch zmietaných zlobou. Pre mňa je veľmi dôležitý Grosmanov poetický jazyk, ktorý používa na opis tragiky a osudovosti. Dokáže ním vystihnúť to tušenie i emócie, ktoré tragédii predchádzajú. Je to veľmi silný nástroj," doplnil dramaturg inscenácie Andrej Purkart.



Inscenáciu Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí pripravujú mladí tvorcovia v rámci spolupráce Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre s Vysokou školou múzických umení v Bratislave. Premiéra inscenácie je naplánovaná na 20. januára 2023 v Štúdiu DAB.