Nevesta alebo Zdá sa mi, že hrmí: DAB pripravuje premiéru hry

Nitra 10. januára (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje uvedenie inscenácie Nevesta alebo Zdá sa mi, že hrmí. Ako uviedli tvorcovia, hra ponúkne príbeh mladej židovskej dievčiny Lízele, ktorý je aj napriek prenasledovaniu v období Slovenského štátu plný ľudskosti a zaujímavej poetiky.



Hra vznikla na motívy poviedky Nevesta od Ladislava Grosmana, ktorý je tiež autorom literárnej predlohy oscarového filmu Obchod na korze. Inscenáciu pripravujú mladí tvorcovia v rámci spolupráce DAB s Vysokou školou múzických umení. Premiéra je naplánovaná na 20. januára 2023 v Štúdiu DAB.



Inscenácia ukáže život, tradície a vzťahy vnútri židovskej komunity spolu s postojmi majoritnej spoločnosti k židovskej menšine počas vojnového Slovenského štátu. Aj napriek tomu, že hovorí o ťažkých časoch, podľa tvorcov v nej nechýba ani humor. "Chceme sa zamerať viac na príbehy ľudí, ako na veľké dejinné udalosti. Takže inscenácia rozpráva o vzťahoch v komunite, medzi rodičmi a deťmi a o ich drobných príbehoch, ktoré sú často aktuálne aj dnes. Všetko je to samozrejme poznačené historickým pozadím a hoci je téma ťažká, chceme do nej dostať to ľudské i komiku, s ktorou Ladislav Grosman vo svojej literárnej predlohe pracuje," povedala autorka a režisérka inscenácie Martina Havierová.



Pripravovaná hra je odsúdením rôznych podôb antisemitizmu, no prináša aj silnú ženskú tému. Rozpráva o osudoch židovských dievčat tesne pred ich transportmi, ukazuje príbehy ľudí v malom meste, ktorých život je poznačený prichádzajúcou hrozbou. Tej sa snaží uniknúť aj hlavná hrdinka a ďalšie dievčatá. "V inscenácii nedominuje ťažoba. Napriek všetkému zlému, čo sa udeje, je tu podstatná láska a snaha nadviazať s ľuďmi nejaký vzťah a pomáhať si navzájom. Práve v súčasnosti, keď je veľmi jednoduché zaujať cynickú perspektívu, je to pohľad, ktorý znázorňuje aj to dobré, čoho sú ľudia schopní," vysvetlil dramaturg inscenácie Andrej Purkart.



Ako doplnil, okrem pútavého príbehu sa diváci môžu tešiť aj na nevšednú scénu, pri ktorej tvorcovia plne využili technické možnosti Štúdia DAB a jeho posuvných hydraulických stolov. Tie vytvoria ilúziu malého mestečka a jeho zákutí. "Diváci budú sedieť v polkruhu okolo scény. Na javisku vytvoríme členité prostredie, rôzne chodníčky, cestičky a priestory, ktoré evokujú mesto. Ide nám o to, aby bol na javisko pohľad z hora, pretože sa na ňom neraz odohráva viacero akcií naraz. Takže hocikde človek v hľadisku bude sedieť, takmer vždy bude mať vo svojej blízkosti nejaký dej," prezradila režisérka inscenácie.