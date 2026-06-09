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DAB uvedie v novej sezóne sedem premiér, pribudne aj imerzné divadlo
Podľa riaditeľky DAB Veroniky Moravčíkovej je nová sezóna v DAB pozvaním k stretnutiam, kde sa prirodzene stretáva kvalita, emócia aj dostupnosť.
Autor TASR
Nitra 9. júna (TASR) - Sedem premiér, jeden off-projekt a viacero nových divadelných formátov prinesie 77. sezóna Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Diváci sa môžu tešiť na klasické aj súčasné tituly, veľký muzikál, komédie, rodinné predstavenia i experimentálne projekty. Informovalo o tom vedenie divadla pri predstavení sezóny 2026/2027.
Podľa riaditeľky DAB Veroniky Moravčíkovej je nová sezóna v DAB pozvaním k stretnutiam, kde sa prirodzene stretáva kvalita, emócia aj dostupnosť. „Pripravovaný repertoár vznikal s ambíciou priniesť divákom intenzívnejšie emócie, osobnejšie zážitky a odvážne divadelné formy,“ povedala Moravčíková.
Prvou premiérou bude v októbri inscenácia Veľký inkvizítor podľa románu Fiodora Michajloviča Dostojevského v réžii Rastislava Balleka. Nová sezóna prinesie aj imerzný projekt Pes, ktorý uvidel Boha, v ktorom sa diváci stanú súčasťou deja a budú sa pohybovať priamo v priestore inscenácie.
V novembri uvedie DAB dramatizáciu diel Boženy Slančíkovej-Timravy Bál, nasledovať bude slovenská premiéra hudobnej grotesky Nórsky vzor od súčasného maďarského dramatika Istvána Tasnádiho. Vo februári sa na javisko vráti William Shakespeare s komédiou Sen noci svätojánskej v réžii Michala Vajdičku.
Komornú líniu sezóny doplní rodinná dráma Marvinova izba amerického autora Scotta McPhersona. Záver sezóny bude patriť muzikálu Don Quijote de La Mancha, ktorý DAB uvedie po prvýkrát vo svojej histórii.
Súčasťou programu bude aj off-projekt Začiatok - Koniec, vytvorený v spolupráci s Divadelnou fakultou VŠMU. Dve inscenácie podľa hier britského dramatika Davida Eldridgea budú režírovať herci DAB Kristína Turjanová a Peter Oszlík. „Verím, že sa nám podarilo vytvoriť dramaturgický plán, ktorý spája pestrosť tém, silné príbehy aj odvážne divadelné formy,“ doplnil šéf umeleckého súboru DAB Michal Vajdička.
DAB bude pokračovať aj v projekte Malé hry - Veľké témy, ktorý ponúka komornejšie inscenácie reflektujúce aktuálne spoločenské otázky. Súčasťou sezóny budú tiež diskusie, vzdelávacie podujatia, stretnutia s tvorcami a programy určené pre školy a nových divákov.
Podľa riaditeľky DAB Veroniky Moravčíkovej je nová sezóna v DAB pozvaním k stretnutiam, kde sa prirodzene stretáva kvalita, emócia aj dostupnosť. „Pripravovaný repertoár vznikal s ambíciou priniesť divákom intenzívnejšie emócie, osobnejšie zážitky a odvážne divadelné formy,“ povedala Moravčíková.
Prvou premiérou bude v októbri inscenácia Veľký inkvizítor podľa románu Fiodora Michajloviča Dostojevského v réžii Rastislava Balleka. Nová sezóna prinesie aj imerzný projekt Pes, ktorý uvidel Boha, v ktorom sa diváci stanú súčasťou deja a budú sa pohybovať priamo v priestore inscenácie.
V novembri uvedie DAB dramatizáciu diel Boženy Slančíkovej-Timravy Bál, nasledovať bude slovenská premiéra hudobnej grotesky Nórsky vzor od súčasného maďarského dramatika Istvána Tasnádiho. Vo februári sa na javisko vráti William Shakespeare s komédiou Sen noci svätojánskej v réžii Michala Vajdičku.
Komornú líniu sezóny doplní rodinná dráma Marvinova izba amerického autora Scotta McPhersona. Záver sezóny bude patriť muzikálu Don Quijote de La Mancha, ktorý DAB uvedie po prvýkrát vo svojej histórii.
Súčasťou programu bude aj off-projekt Začiatok - Koniec, vytvorený v spolupráci s Divadelnou fakultou VŠMU. Dve inscenácie podľa hier britského dramatika Davida Eldridgea budú režírovať herci DAB Kristína Turjanová a Peter Oszlík. „Verím, že sa nám podarilo vytvoriť dramaturgický plán, ktorý spája pestrosť tém, silné príbehy aj odvážne divadelné formy,“ doplnil šéf umeleckého súboru DAB Michal Vajdička.
DAB bude pokračovať aj v projekte Malé hry - Veľké témy, ktorý ponúka komornejšie inscenácie reflektujúce aktuálne spoločenské otázky. Súčasťou sezóny budú tiež diskusie, vzdelávacie podujatia, stretnutia s tvorcami a programy určené pre školy a nových divákov.