Divadlo v Nitre uvedie premiéru inscenácie Finito
Autor TASR
Nitra 24. októbra (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok uvedie premiéru inscenácie Finito. Čierna komédia od maďarského dramatika Istvána Tasnádiho v réžii Michala Vajdičku rozpráva o tom, čo sa stane, keď muž dostane krízu stredného veku, vyhodia ho z práce a navyše si uvedomí, že jeho manželstvo je už dávno mŕtve.
Ako uviedli tvorcovia hry, hlavným hrdinom komédie je Gašpar, ktorý sa po úvahe na latríne rozhodne dobrovoľne odísť z tohto sveta. Svoje rozhodnutie všetkým oznámi a odrazu zisťuje, že ľudia si ho začali všímať. Prvýkrát je stredobodom pozornosti svojej dediny i médií. Hlavný hrdina si svoje posledné hodiny začne užívať a rozhodne sa žiť, aj keď už toľkým známym prisľúbil svoju smrť.
Inscenácia Finito je celá napísaná vo veršoch. Podľa jej režiséra ide o jeden z prvkov, ktorý do inscenácie vnáša humor a vtip. „Stala sa z nej naozaj brilantná komédia. Veršovanie udržuje rým aj v dramatických situáciách a okrem toho je veľmi vtipné, keď jednoduchí dedinskí ľudia hovoria v barokovom verši. Hlavnou témou tejto vynikajúcej hry je hľadanie odpovede na to, akú cenu má ľudský život,“ skonštatoval.
Inscenácia Finito je o vážnych veciach. Podľa dramaturga Daniela Majlinga ich však rozpráva veľmi vtipne. „Je o človeku, ktorý zažíva krízu, a preto začne uvažovať nad samovraždou. Vážna téma, ktorá však spustí celý kolotoč groteskných a vtipných situácií. Na konci si tento chlap uvedomí, aký je život vlastne pekný. Aj keď je István Tasnádi veľký ironik, tak tá konečná bodka sa dá prečítať ako pritakanie životu,“ povedal Majling.
Hra Finito je podľa jeho slov postavená predovšetkým na kontrastoch. Jej postavy sa často vyjadrujú veľmi jednoducho a jadrne. „Rôzni príbuzní, susedia, ktorí sa vo všetkom vyznajú, miestni politici, starostovia... Všetci rozprávajú často úplne banálne veci, ale vo veršoch. Už to je veľmi vtipné. A to aj vďaka Jánovi Štrasserovi, ktorý hru vynikajúco prebásnil. Diváci sa naozaj môžu tešiť a veríme, že po vzhliadnutí tohto predstavenia im bude život chutiť viac, ako keď išli do divadla,“ dodal Majling.
