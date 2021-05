DAB začalo skúšať výpravný muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť

Nitra 19. mája (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo po niekoľkomesačných prípravách skúšať výpravný muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť od autorov Andrewa Lloyd Webbera a Tima Rica. Potom ako DAB získalo licenciu priamo od londýnskej spoločnosti The Really Useful Group Ltd. začal tvorivý tím naplno pracovať. Premiéru muzikálu plánuje divadlo uviesť 24. septembra.



Režisér inscenácie Peter Oravec verí, že muzikál prinesie divákom po ťažkých pandemických časoch veľkú dávku optimizmu a povzbudenia. „Je to muzikál o snívaní a o odpustení, čo je pre súčasnú dobu veľmi významné posolstvo. To biblické podobenstvo je vlastne o tom, že po siedmich neúrodných rokoch musia prísť roky úrodné a po všetkom tom zlom, čo sme prežili, musí prísť zmena a musia nastať lepšie časy. Takže aj po tejto aktuálnej covidovej situácii, po všetkých tých lockdownoch, je to správa pre diváka o tom, ako je dobré snívať, ako je dobré veriť tomu snu a ako pracovať na tom, aby sa ten sen splnil,“ skonštatoval.



Podľa jeho slov sa diváci môžu tešiť na veľkolepý zážitok. O výpravnosti muzikálu svedčí napríklad aj počet kostýmov, ktoré sa preň pripravujú. Bude ich takmer 200 a metráž látky, ktoré na ich ušitie bude potrebná, presiahne jeden kilometer. „Diváci sa môžu tešiť na živý orchester, detský zbor, tanečníkov, na scénografiu založenú na súčasných videomapingových tendenciách. Diváci sa akoby švihnutím čarovného prútika dostanú z Izraela do Egypta, do pyramídy, do faraónovho paláca, uvidia osemmetrovú ťavu, na javisku vyjde päťmetrové slnko, ktoré oslepí divákov a ktoré je zároveň faraónovým trónom a, neprezradím detaily, ale uvidia aj jeden dopravný prostriedok, ktorý vyjde priamo na javisko,“ povedal Oravec.



Muzikál je veľkou výzvou aj pre predstaviteľov hlavnej postavy Andreja Remeníka a Martina Klinčúcha, ktorí sa budú alternovať v postave Jozefa. „Bude to náročné. Je to celé spievané, prakticky tam nie je hovorené slovo, tak uvidíme, ako to budem zvládať kondične aj hlasovo. Je to veľká zodpovednosť. Spracovanie tohto muzikálu od Jozefa Bednárika v 90. rokoch bolo veľmi úspešné a už je legendárne. Latka je teda nastavená veľmi vysoko, takže je to výzva, aby sme ju nepodliezli,“ skonštatoval Remeník.



O veľkej výzve hovorí aj Barbora Švidraňová, ktorá sa bude spolu s Andreou Sabovou alternovať v role Rozprávačky. „Takýto veľký muzikál som ešte nerobila. Veľmi sa na to teším. Je to ťažká postava, ale spevácky veľmi krásna, takže budem mať na čom pracovať. Keď tú hudbu počujem, mám zimomriavky, takže si myslím, že aj diváci si po tomto ťažkom období nájdu v tom muzikáli niečo optimistické a motivačné do ďalšieho života,“ povedala.