< sekcia Kultúra
Dalibor Karvay odohrá na jeseň koncerty v štyroch slovenských mestách
S orchestrom Sinfonietta Bratislava uvedú Vivaldiho Štyri ročné obdobia.
Autor OTS
Bratislava 22. septembra (OTS) - Slovenský husľový virtuóz Dalibor Karvay, ktorý toto leto oslávil 40. narodeniny, sa predstaví na koncertnom turné v štyroch slovenských mestách spolu s komorným orchestrom Sinfonietta Bratislava pod umeleckým vedením Pavla Bogacza.
Program koncertov bude tvoriť jedno z najznámejších a najobľúbenejších diel svetovej klasickej hudby – Štyri ročné obdobia Antonia Vivaldiho, cyklus husľových koncertov, ktoré fascinujú poslucháčov po celom svete. Rok 2025 je zároveň významný tým, že od prvého vydania tohto diela uplynuli presne tri storočia.
Koncerty sa uskutočnia koncom septembra v štyroch slovenských mestách – v piatok 26. 9. v Evanjelickom kostole v Banskej Bystrici, v sobotu 27. 9. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši, v nedeľu 28. 9. v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku a v pondelok 29. 9. vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.
Dalibor Karvay patrí k najvýraznejším a medzinárodne najúspešnejším slovenským umelcom. Výnimočná virtuozita, maximálna precíznosť a hudobná zrelosť sú vlastnosti, ktoré charakterizujú jeho umeleckú osobnosť. Už v mladom veku získal viaceré prestížne ocenenia, medzi nimi víťazstvo v súťaži Eurovision Grand Prix – Young Musician of the Year (2002) či prvé miesto na Medzinárodnej súťaži Davida Oistracha (2008). Ako sólista účinkoval s viacerými renomovanými orchestrami a dirigentmi a vystúpil aj na koncerte pre britského princa Charlesa spolu s legendárnym violončelistom Mstislavom Rostropovičom. Od roku 2020 je prvým koncertným majstrom orchestra Wiener Symphoniker a popri koncertnej činnosti pedagogicky pôsobí vo Viedni. Hrá na husliach Antonio Stradivari, Cremona 1694, „ex Benecke“, ktoré mu zapožičala Rakúska národná banka.
Sinfonietta Bratislava je komorný orchester zložený z popredných slovenských hudobníkov. Predstavil sa na festivaloch Melos-Étos, Allegretto Žilina, Viva Musica! či Albrechtina a spolupracoval so sólistami ako Vadim Repin, Alexandra Soumm, Dalibor Karvay, Mari Samuelsen, Milan Paľa, Pablo Barragán, Adriana Kučerová či Slávka Zámečníková. Okrem koncertnej činnosti orchestra sú pozoruhodné aj jeho nahrávacie aktivity a spolupráce s významnými filmovými režisérmi ako Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Ondřej Trojan, Martin Šulík či s dokumentaristom Pavlom Barabášom. Orchester pôsobí pod hlavičkou rovnomenného občianskeho združenia, ktoré je zároveň organizátorom medzinárodného podujatia Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov s cieľom poskytovať mladej generácii huslistov vzácne interpretačné skúsenosti pod vedením špičkových svetových umelcov.
Termíny a miesta koncertov:
26. 9. 2025, 18.00 – Evanjelický kostol, Lazovná 46, Banská Bystrica
27. 9. 2025, 18.00 – Evanjelický kostol, Tranovského 12, Liptovský Mikuláš
28. 9. 2025, 16.00 – Drevený artikulárny kostol, Hviezdoslavova 16, Kežmarok
29. 9. 2025, 19.00 – Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava
Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal a na www.sinfonietta.sk.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Program koncertov bude tvoriť jedno z najznámejších a najobľúbenejších diel svetovej klasickej hudby – Štyri ročné obdobia Antonia Vivaldiho, cyklus husľových koncertov, ktoré fascinujú poslucháčov po celom svete. Rok 2025 je zároveň významný tým, že od prvého vydania tohto diela uplynuli presne tri storočia.
Koncerty sa uskutočnia koncom septembra v štyroch slovenských mestách – v piatok 26. 9. v Evanjelickom kostole v Banskej Bystrici, v sobotu 27. 9. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši, v nedeľu 28. 9. v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku a v pondelok 29. 9. vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.
Dalibor Karvay patrí k najvýraznejším a medzinárodne najúspešnejším slovenským umelcom. Výnimočná virtuozita, maximálna precíznosť a hudobná zrelosť sú vlastnosti, ktoré charakterizujú jeho umeleckú osobnosť. Už v mladom veku získal viaceré prestížne ocenenia, medzi nimi víťazstvo v súťaži Eurovision Grand Prix – Young Musician of the Year (2002) či prvé miesto na Medzinárodnej súťaži Davida Oistracha (2008). Ako sólista účinkoval s viacerými renomovanými orchestrami a dirigentmi a vystúpil aj na koncerte pre britského princa Charlesa spolu s legendárnym violončelistom Mstislavom Rostropovičom. Od roku 2020 je prvým koncertným majstrom orchestra Wiener Symphoniker a popri koncertnej činnosti pedagogicky pôsobí vo Viedni. Hrá na husliach Antonio Stradivari, Cremona 1694, „ex Benecke“, ktoré mu zapožičala Rakúska národná banka.
Sinfonietta Bratislava je komorný orchester zložený z popredných slovenských hudobníkov. Predstavil sa na festivaloch Melos-Étos, Allegretto Žilina, Viva Musica! či Albrechtina a spolupracoval so sólistami ako Vadim Repin, Alexandra Soumm, Dalibor Karvay, Mari Samuelsen, Milan Paľa, Pablo Barragán, Adriana Kučerová či Slávka Zámečníková. Okrem koncertnej činnosti orchestra sú pozoruhodné aj jeho nahrávacie aktivity a spolupráce s významnými filmovými režisérmi ako Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Ondřej Trojan, Martin Šulík či s dokumentaristom Pavlom Barabášom. Orchester pôsobí pod hlavičkou rovnomenného občianskeho združenia, ktoré je zároveň organizátorom medzinárodného podujatia Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov s cieľom poskytovať mladej generácii huslistov vzácne interpretačné skúsenosti pod vedením špičkových svetových umelcov.
Termíny a miesta koncertov:
26. 9. 2025, 18.00 – Evanjelický kostol, Lazovná 46, Banská Bystrica
27. 9. 2025, 18.00 – Evanjelický kostol, Tranovského 12, Liptovský Mikuláš
28. 9. 2025, 16.00 – Drevený artikulárny kostol, Hviezdoslavova 16, Kežmarok
29. 9. 2025, 19.00 – Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava
Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal a na www.sinfonietta.sk.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.