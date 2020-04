Dan Bárta vydal nový album a verí, že ho predstaví na koncertoch

Bratislava 21. apríla (TASR) - Dan Bárta & Illustratosphere vydali pred mesiacom nový štúdiový album, ktorý dostal názov Kráska a zvířený prach. Prichádzajú s ním po siedmich rokoch po štúdiovom albume Maratonika. Ponúka celkom 13 skladieb, sú nimi Jejich déšť, Kráska a zvířený prach, Jako póly, České probuzení, #HeToo, Haifa Hairdresser, Happy Ginger, Hrdina nášho času, Má němá tvář, Než o půltón výš vyletím, Nahá tma, Oblaka dobra II, Echoes of the Egoes of the Heroes. Plánované turné museli odložiť na neskorší termín. Nový album Dan Bárta priblížil v rozhovore pre TASR.



Dan Bárta (14. 12. 1969, Karlove Vary) začínal so spevom v skupine Tom Sawyer v Plzni, kde absolvoval nadstavbové štúdium. V roku 1991 založil skupinu Alice, ktorá hrala ako predkapela na koncertoch skupiny Lucie. Ich prvý album Yeah! produkoval David Koller. Bárta realizoval aj vlastný projekt so skupinou J.A.R., spolupracoval s popovo-tanečnou skupinou Sexy Dancers.



V roku 2000 vydal kritikou vysoko hodnotený album Illustratosphere. Podľa neho vznikla aj skupina s týmto názvom. Aj ďalší album Entropicture (2003) mal veľmi dobré hodnotenie. V roku 2005 vydali koncertný dvojalbum Retropicture. Z roku 2008 je album Animage. V októbri 2010 vyšiel akustický album Theyories, ktorý nahral s Robert Balzar Triom. V októbri 2013 vydal s kapelou album Maratonika. Na jeseň 2015 absolvovali turné První fiftýn Tour 2015. V marci 2017 vydal so skupinou J.A.R. album Eskalace dobra.





-Určite začneme otázkou kto a v akej súvislosti vymyslel názov Kráska a zvíře-ný prach?-



Ani neviem, pravdu povediac. Len ma to napadlo. Ale hneď som vedel, že je to ono. Rýchlo som vygooglil, či už to neexistuje, a keďže neexistovalo, roky som mlčal a veril, že to nikoho nenapadne. Chvíľu ešte trvalo sa odvážiť povedať to chalanom, a potom ešte povedať slovo „kráska“ verejne, no a tak už sa mi definitívne uľavilo (smiech).



-Keďže album počúvame cez internet, chýba nám booklet s údajmi, aký je autorský podiel na hudbe u jednotlivých piesní?-



Prvotné autorstvo, prvotný nápad, kostra piesne je Filip Jelínek štyrikrát a ja osemkrát. Ale kostry, ktoré prináša zo svojich výletov Filip, sú viac-menej kompletné a rovno aj zostavené kostry poznateľných bytostí, čo sa len vyčistia. Moje sú často len vrecká úlomkov a kúskov, ktorých treba dať dokopy a vyhádzať, čo tam nepatrí, čo je niekedy ťažký boj. Skrátene, veľa fantázie a rekonštrukčného úsilia treba, než niektoré svoje kostry poznám ja sám. To je hlavná úloha Chyšku a spol. Nemám potrebné vzdelanie a pracujem intuitívne, nakoľko som tvorivý, v tom to je. Krásku a zvířený prach máme napoly s Robertom Balzarom, on rekonštruoval všetko, čo je pod melódiou. A v #HeToo začal Martin po refréne hrať také veci, že som svoj pôvodný nápad radostne opustil. A Mirek Chyška si okrem sound designu alba zkonštruoval posledný bonusový track.



-Texty sú vašim dielom. Kde ste získavali námety, sú vnútornou výpoveďou, podnetmi z okolia či z iných zdrojov?-





To ste trafili presne, lepšie by som to nepovedal (smiech).



-Na albume účinkujú známe muzikantské tváre, Mirek Chyška či Robert Balzar. Ako ste sa dali dohromady s Martinom Valihorom?-



Niekde sme spolu hrali event, také spolčenie profesionálov, program len na jeden večer, veľa domácej prípravy a skúšanie celý deň, on tam hral na bicie. Martin je neprehliadnuteľný a neprepočuteľný. Povedal mi tam, Danko, v tebe je toľko hudby! Mali sme už trocha starosti s našou rytmikou, čo bude ďalej. Tak som mu o mesiac zavolal, že mám konečne dobrú odpoveď na jeho kompliment, či by nechcel s nami hrať.



-Album vyšiel pred mesiacom v zložitej situácii, keď sa dostával medzi fanúšikov. Máte už ohlasy na novú platňu?-



Dobré sú, páči sa to. Škoda toho hrania, to by sme zabili...



-Dve pesničky na albume sú s anglickým textom, je za tým zámer dostať tieto aj ďalšie piesne vonku do zahraničia?-



Ale nie, alebo nech sa stane čokoľvek, to je jedno. U Happy Ginger bol najprv text a Haifa Hairdresser bola tá vzácna chvíľa, že išiel text, melódia aj celá kostra pesničky spolu, viac-menej na jeden záťah, len som potom vychytal muchy, to by som bol blázon, keby som tým pohrdol, alebo to nebodaj prerábal. (úsmev)





-Veľa fanúšikov máte na Slovensku, tí sa určite potešili skladbe Hrdina nášho času so slovenským textom.-



To pevne verím, nie je to len tak predstúpiť a zaspievať, čo som napísal „po vašom“. Ale na koncertoch, asi piatich, kde sme to stihli odohrať, to malo vždy dobrý ohlas, aj u nás. Je to fajn, keď som to dopísal, uľavilo sa mi. Mne, keď sa uľaví, tak viem, že som s tým celkom už takmer popravde spokojný. (smiech)





-Projektom Illustratosphere z roku 2000, podľa ktorého vznikla aj táto skupina, ste naštartovali úspešnú dráhu, ktorá trvá už dve desiatky rokov, akých teda bolo tých 20 illustratospherických rokov?-



Slobodných.



- Najlepšou propagáciou nového albumu sú koncerty. Koronavírus nabúral všetky plány, predstavíte album na turné po lete, keď veríme, že to všetko ustúpi?-



Až všetko ustúpi, a keby to bolo po lete, bolo by to z neba šťastie, až budú ľudia na koncertoch bez obáv stáť vedľa seba a budú sa venovať len tomu, čo sa tam deje a o čo ide medzi nimi a nami. Až sa nik nevráti z koncertu ustrašený rýchlo na testy, aby mohol o týždeň k svojej mame na obed, až na to všetci budú opäť mať, peniaze aj náladu a my zas prinesieme domov nejaké živobytie zarobené tým, čo vieme a milujeme. Až sa všetko vráti, pokiaľ sa to niekedy vráti, budem na prvom našom koncerte tak plakať za všetko a všetkých, že nezaspievam dobre, čiže ani tá propagácia nebude bohvieaká. Ale nevadí. O to ani nepôjde.



- Ako trávite tieto dni, keď vlastne nemôžeme robiť skoro nič?-



No, nerobím vlastne skoro nič (smiech)