Daniel Bidelnica vystavuje v Galérii Umelka svoje DNA obrazy

Bratislava 5. augusta (TASR) - Tvorbu slovenského umelca Daniela Bidelnicu možno spoznať v bratislavskej Galérii Umelka. Slovenská výtvarná únia v jej priestoroch tento týždeň otvorila výstavu pod názvom Moje DNA obrazy. Pripravila ju pri príležitosti autorovho životného jubilea 65 rokov. Prináša prehľad tvorby akademického maliara za posledných 15 rokov.



"Výstava ukazuje posun od predchádzajúcej výtvarnosti smerom k novej dynamike, premyslenej vizuálnej podobe, nová je aj vyhranenosť tém. Spojítkom zostáva typická kontrastná farebnosť ako zjednocujúci prvok celej tvorby," priblížila kurátorka Zuzana Neumannová výstavu umelca, ktorého tvorbu charakterizuje farebnosť.



Návštevníci galérie môžu obdivovať Bidelnicove obrazy z veľkých cyklov. "Vlastný Biosvet pod názvom Na nebi, pod vodou a na zemi je budovaný organickými tvarmi, pomyselnými figúrami v neznámych priestoroch. Vnesenie prvkov popartového a streetartového výtvarného slovníka do obrazovej skladby sa stalo premostením ku geometrickej abstrakcii," vysvetľuje kurátorka.



Do pozornosti dáva tiež rozsiahly cyklus Botanická záhrada. "Kombinuje základné geometrické tvary a spájanie obrazov do veľkých celkov. Farebne pojednáva výtvarný QR kód svojho mena a priezviska. Na aktuálne komunikačné princípy reaguje aj pri tvorbe 'autorských' čiarových kódov, ktorými parafrázuje dnešnú dobu. Veľký okruh 'Do kruhu' predstavujú kruhy, tvar a jeho možnosti i akceptácia tvaru kruhu v prírode," dodáva Neumannová.



Výstava potrvá do 21. augusta.



Daniel Bidelnica sa narodil v roku 1957 v Nitre. V rokoch 1977 - 1983 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby. Svoje diela predstavoval na samostatných výstavách, od roku 1979 aj na kolektívnych. Pre jeho tvorbu boli významné podnety zo študijných ciest po viacerých európskych krajinách, ale hlavne Brazílii, Kanade, Indii, v zahraničí takisto vystavoval. Záber jeho tvorby je široký, od maľby, grafiky, farebnej plastiky, body paintingu, zasahuje do reklamy aj dizajnu.