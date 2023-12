Daniel Landa sa v januári chystá do Bratislavy

Bratislava 26. decembra (TASR) - Daniel Landa sa chystá do Bratislavy, v sobotu 20. januára vystúpi v NTC Aréne. Z novembrového koncertu v Prahe privezie program, zostavený režisérkou Mirjam Landa. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Reprezentatívny prierez jeho tridsaťročnej sólovej tvorby, ako aj novinky z jeho aktuálneho albumu Minový pole, týmito slovami by sa dal charakterizovať koncert, ktorý pripravuje Landa pre naše hlavné mesto. Pre speváka nie sú dôležité veľké vizuálne efekty počas koncertu. Napriek tomu bude súčasťou scény aj veľkoplošná LED obrazovka, ktorá dotvorí atmosféru.



"Určite tam niektoré efekty budú, ale tá hudba to nepotrebuje. Hlavne nech je dobre počuť, nech je dobre vidieť. A ten výtvarný koncept slúži hlavne pre atmosféru, aby podfarbil tie piesne. Ani my, ani tie piesne nepotrebujú žiadne barly. To bude fungovať aj za bieleho dňa," hovorí spevák.



Sprievodná Landova kapela hrá v zložení Daniel Heřman (gitara), Adam Karel Mařík (gitara), Pavel Plašil (bicie), Miloš Miškovský (basa), Jiří Vopava (husle, mandolína) a Karel Mařík (klávesy, akordeón). Počas koncertu je možné všimnúť si nezameniteľný cit pre prepojenie hudby interpreta s vizuálnou zložkou. Hudba počas tridsiatich rokov sólovej kariéry interpreta oslovila široké spektrum fanúšikov rockovej hudby.



Dramaturgia koncertu obsiahne všetky skupiny fanúšikov. Landa má v portfóliu skladby, ktoré sa dostali aj do mainstreamových médií, medzi nimi Motýlek či Touha, alebo overené rockové hity Holky a mašiny, Třista z místa, Jó, ulice alebo Andílek,



"Kto to má rád, tak určite sa nasýti plnými dúškami. Hlavne tá energia, ktorá tam sa zhmotní, tak to je rozhodne energia, ktorá vydrží minimálne mesiace," vysvetľuje Landa a dodáva: "Je to tak, aby si naozaj každý nabral, koľko unesie. Nie je to len hudba. Je to proste prasila, ktorá tečie z tých pesničiek."











Reality Show klip: https://youtu.be/hgY7m3r8xJ8



Anička Malinová klip: https://youtu.be/g_8nMu1f1Cc