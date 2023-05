Daniel Landa vydáva po ôsmich rokoch nový album Minový pole

Bratislava 27. mája (TASR) – Rockový spevák, skladateľ a textár Daniel Landa vydáva po ôsmich rokoch nový album, ktorý dostal názov Minový pole. Autorom hudby, textov a aranžmánov všetkých piesní na platni je tradične sám Daniel Landa. Skladby tvoria spolu nerozlučný celok, zaradil tam aj single vydané v poslednom čase - Anička Malinová, Blanický manifest, Ukolébavka a Hoří horizont. Poslednú menovanú skladbu však Landa so svojím tímom nahral v úplne novej podobe. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album nesie všetky znaky Landovej tvorby - silné protestsongy, rockové balady a jeho nezameniteľný valčík. Vymyká sa akémukoľvek paušalizujúcemu hodnoteniu. Sám Landa hovorí: "Moje jediné prianie je, aby si Mínové pole ľudia vypočuli v celku. Od začiatku do konca."



"Po vypočutí Mínového poľa v Danielovom domácom štúdiu som pochopil, prečo cesta k nemu musela trvať dlhých osem rokov od predchádzajúceho albumu Žito a dokonca 14 rokov od posledného typicky landovského albumu Nigreda. Mínové pole nie je iba hudobne a textovo strhujúce dielo. Je to správa o stave spoločnosti a sveta od človeka, ktorý vo svojom živote a tvorbe síce vyvolal nejeden konflikt a rozbúril veľa emócií, ale ako jeden z mála nikdy neuhol zo svojej cesty," komentuje nový album riaditeľ vydavateľstva Warner Music Czech Republic Vladimír Kočandrle.



Daniel Landa je hudobný skladateľ, textár, rockový spevák a mentálny kouč. Svoju hudobnú dráhu začal v skupine Orlík (1988 – 1991), ktorá sa po vydaní druhého albumu rozišla a Landa odvtedy vystupuje ako sólový umelec. Na svojom konte má množstvo ocenení v anketách popularity, zlatých, platinových a multiplatinových platní. Ako muzikálový autor debutoval s Krysařom, k jeho ďalším veľmi úspešným muzikálom patrí Touha a Tajemství. Ako herec sa objavil napr. vo filmoch Černí baroni a Proč? Jeho poslednými hereckými úlohami boli Alex v čiernej komédii Tacho a Emanuel Moravec v časti Den po Mnichovu úspešného televízneho cyklu České století.