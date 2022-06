Daniele Di Bonaventura Trio koncertujú po prvý raz v Bratislave

Bratislava 6. júna (TASR) - Hudobníkom zoskupeným pod názvom Daniele Di Bonaventura Trio patrí úvodný koncert 15. ročníka talianskeho festivalu Dolce Vitaj 2022. Trio sa v pondelok po prvý raz predstaví v Bratislave vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Repertoár koncertu vychádza z hudobných tradícií krajín Latinskej Ameriky, Stredného východu, severnej Afriky a južnej Európy.



"Na čele zoskupenia stojí Daniele Di Bonaventura, skladateľ, multiinštrumentalista, hudobný aranžér a predovšetkým jeden z najlepších svetovo uznávaných hráčov na bandoneóne," približuje za organizátorov festivalu Zuzana Golianová hudobníka so širokým záberom od klasickej po súčasnú hudbu, etno, tango a jazz.



Dodala, že Daniele Di Bonaventura patrí medzi výrazné osobnosti talianskej hudobnej scény, spolupracoval s hudobníkmi ako Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, A Filetta, Oliver Lake, David Murray, Miroslav Vitouš, Rita Marcotulli, David Liebman, Toots Tielemans, Lenny White, Robin Kenyatta, Omar Sosa, Joanne Brackeen a ďalší. Ako hráč na bandoneóne prezentoval svoju tvorbu na významných medzinárodných festivaloch Music Hall Festival a Royal Festival Hall v Londýne, Umbria Jazz, Music Hall v Leurwardene, Deutsches Jazz Festival vo Frankfurte, Berlin Jazz Festival, Festa de la Mercé v Barcelone, London Jazz Festival, Festival Berlioz, Jazz in Marciac. "Venuje sa aj filmovej hudbe a za svoju tvorbu získal viacero ocenení," poznamenala Golianová.



Daniele Di Bonaventura Trio ďalej tvoria Elias Nardi, hráč na oud (arabská lutna), a Ares Tavolazzi, ktorý študoval hru na violončelo a kontrabas na konzervatóriu vo Ferrare. Pracoval ako štúdiový hudobník pre Paola Conteho, Francesca Gucciniho a iných. "Od 70. rokov mal veľa príležitostí hrávať so špičkovými hudobníkmi, jeho bohatú hudobnú kariéru poznačila aj newyorská zastávka, ktorá ho priblížila k jazzu," uzavrela Golianová.



Hlavným organizátorom festivalu je Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave.