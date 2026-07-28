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Danubiana predlžuje výstavu majstra vedeckej kresby J. Šveca
Diela Jána Šveca vznikali často v mierke 1:1, s použitím akrylu, tušu, akvarelu či grafitu, neraz pod lupou a počas dlhých hodín sústredenej práce.
Autor TASR
Bratislava 28. júna (TASR) - Danubiana Meulensteen Art Museum pre veľký záujem predlžuje výstavu „Ján Švec: Ako živé“ až do 13. septembra. Informuje o tom na sociálnej sieti. Výstava, ktorá vznikla v spolupráci s TOTO! je galéria, pripomína návštevníkom detské časy listovania encyklopédiami a dáva možnosť obdivovať výnimočné ilustrácie majstra vedeckej kresby, ktorý dokázal s neuveriteľnou presnosťou zachytiť svet zvierat, rastlín, hornín aj hmyzu.
Diela Jána Šveca vznikali často v mierke 1:1, s použitím akrylu, tušu, akvarelu či grafitu, neraz pod lupou a počas dlhých hodín sústredenej práce. Výstava prezentuje ilustrácie, ktoré poznajú celé generácie čitateľov z kníh ako Naše vtáky, Z ríše hmyzu či Akvárium v kocke.
„Väčšinu ilustrácií robil v mierke 1:1 k originálnej predlohe. Predstavte si napríklad nejakého motýľa, chĺpky na jeho tele či tykadlá majú desatinu milimetra a otec ich dokázal také tenké namaľovať. Znamenalo to však, že nad obrázkom sedel hodiny a často ho robil pod lupou,“ hovorí o tvorbe Jána Šveca jeho syn Andrej.
Ján Švec (1930 - 2017) bol rodákom z Bánoviec nad Bebravou. Študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity u Gustáva Mallého, Bedricha Hoffstädtera či Eugena Nevana. Takmer hneď po škole, v roku 1956, prišiel ako výtvarný redaktor do vydavateľstva Mladé letá a ostal v ňom až do roku 1991. Za desaťročia práce redigoval a aj graficky upravil desiatky kníh. Jeho špecializáciou sa stalo ilustrovanie náučnej literatúry, napríklad kníh Z ríše hmyzu (1964), Akvárium v kocke (1968, 1973, 1982), Naše chrobáky (1973), Naše vtáky (1. zväzok Spevavce, ďatle a iné 1963, 2. zväzok Dravce, sovy, kury a iné 1964), Naše motýle (1977), ale aj Erby našich miest (1970) či Cechové znaky (1975). Tvoril aj poštové známky. Ako ďalej dodáva Danubiana, stále je málo známa voľná tvorba Jána Šveca - silné diela plné optických ilúzií skladané z prehľadných tvarov, ovplyvnené konštruktivizmom.
Diela Jána Šveca vznikali často v mierke 1:1, s použitím akrylu, tušu, akvarelu či grafitu, neraz pod lupou a počas dlhých hodín sústredenej práce. Výstava prezentuje ilustrácie, ktoré poznajú celé generácie čitateľov z kníh ako Naše vtáky, Z ríše hmyzu či Akvárium v kocke.
„Väčšinu ilustrácií robil v mierke 1:1 k originálnej predlohe. Predstavte si napríklad nejakého motýľa, chĺpky na jeho tele či tykadlá majú desatinu milimetra a otec ich dokázal také tenké namaľovať. Znamenalo to však, že nad obrázkom sedel hodiny a často ho robil pod lupou,“ hovorí o tvorbe Jána Šveca jeho syn Andrej.
Ján Švec (1930 - 2017) bol rodákom z Bánoviec nad Bebravou. Študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity u Gustáva Mallého, Bedricha Hoffstädtera či Eugena Nevana. Takmer hneď po škole, v roku 1956, prišiel ako výtvarný redaktor do vydavateľstva Mladé letá a ostal v ňom až do roku 1991. Za desaťročia práce redigoval a aj graficky upravil desiatky kníh. Jeho špecializáciou sa stalo ilustrovanie náučnej literatúry, napríklad kníh Z ríše hmyzu (1964), Akvárium v kocke (1968, 1973, 1982), Naše chrobáky (1973), Naše vtáky (1. zväzok Spevavce, ďatle a iné 1963, 2. zväzok Dravce, sovy, kury a iné 1964), Naše motýle (1977), ale aj Erby našich miest (1970) či Cechové znaky (1975). Tvoril aj poštové známky. Ako ďalej dodáva Danubiana, stále je málo známa voľná tvorba Jána Šveca - silné diela plné optických ilúzií skladané z prehľadných tvarov, ovplyvnené konštruktivizmom.