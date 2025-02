Bratislava 13. februára (OTS) - Spojenie Dara Rolins a Tina zaiste zahreje pri srdci nejedného fanúšika. Podľa slov samotnej Dary, úspešné speváčky patria do kategórie žien, ktoré sa ľúbia, podporujú, radujú z úspechov tej druhej a pretože obe divy baví rozdávať radosť, rozhodli sa spojiť sily a do Košíc priniesť spoločnú show DARA & TINA: Christmas Edition, plnú hudobno-vizuálnych zážitkov, emócií a eufórie!Foto: Matúš ZeťákPo troch vypredaných koncertoch v pražskej O2 Aréne a dvoch vypredaných koncertoch v bratislavskej TIPOS Aréne prichádza slovenská diva Dara Rolins aj na východné Slovensko. Tentokrát spolu s ďalšou úspešnou speváčkou – Tinou, ktorá len prednedávnom odohrala koncert vo švíkoch praskajúcej Tipos Aréne. Spoločný projekt, ktorý nesie názov DARA & TINA: Christmas Edition, je naplánovaný na 05. decembra 2025 v Steel Aréna Košice.“ teší sa obľúbená speváčka, že aj vo východoslovenskej metropole fanúšikovia zažijú jej vychýrenú show.Foto: Matúš ZeťákPriaznivci oboch speváčok okúsili spoločné vystúpenie doposiaľ len vďaka hosťovačkám na ich samostatných koncertoch. Teraz, ale pôjde o spoločnú hudobnú udalosť.“ približuje Dara, že veci dal do pohybu Dávid Zbojek z Empire Promotion, do ktorého rúk obe hviezdy vložili svoju dôveru. „,“ vysvetľuje Zbojek.Foto: Matúš ZeťákV prvý decembrový piatok tohto roku návštevníkov podujatia ohromí hudobný aj vizuálny zážitok tak, ako sú fanúšikovia oboch speváčok na ich koncertoch zvyknutí. „,“ prezrádza Dara, že o emotívne momenty nebude núdza. Rovnaké očakávania zo spoločného koncertu má aj Tina:.“Foto: Matúš ZeťákFanúšikov počasčakajú ikonické skladby oboch hviezd, ale aj vianočné hudobné prekvapenia a veľkolepá produkcia. „približuje Tina, akým smerom sa bude koncert uberať.,“ dopĺňa Dara, ktorej slová zaiste potešia nejedno fanúšikovské srdce, keďže v Košiciach nebude núdza ani o premiéry! Na produkcii sa podieľajú KRS Movement s Miňom Kerešom, pričom celú akciu zastrešuje EMPIRE Promotion, vďaka ktorým Steel Aréna zažije nezabudnuteľnú vizuálnu, hudobnú a dramaturgickú show.Vstupenky nasú dostupné na: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/dara-tina-christmas-edition-2025-12-05/ Členovia MōōrPass majú lístky v rámci členstva bezplatné, je však nutné si ich čo najskôr pred vypredaním aktivovať. Viac info na www.moorpass.com