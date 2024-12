David Garrett: Virtuóz, ktorý prepája svet klasickej hudby a rocku

Začiatky kariéry a detstvo

Štúdium v New Yorku

Prepojenie klasickej hudby a popu

Rekordy a úspechy

Filmová kariéra

Najznámejšie albumy

Život mimo pódia

Svetové turné so zastávkou v Bratislave

Bratislava 12. decembra (OTS) - David Garrett je nemecký huslista a skladateľ, ktorého meno je známe nielen milovníkom klasickej hudby, ale aj fanúšikom popu. Jeho schopnosť spájať žánre a fascinujúca technika hry na husliach mu priniesli medzinárodnú slávu a obrovskú popularitu.David Garrett, vlastným menom David Christian Bongartz, sa narodil 4. septembra 1980 v nemeckom Aachene. Už od detstva bol výnimočným talentom. V štyroch rokoch dostal do rúk svoje prvé husle a David o ne okamžite prejavil mimoriadny záujem. Otec, právnik a vášnivý zberateľ huslí, rýchlo spozoroval synov talent a podporoval ho v jeho rozvoji. Už v desiatich rokoch debutoval s Hamburským filharmonickým orchestrom a vo veku 13 rokov podpísal svoju prvú nahrávaciu zmluvu s prestížnym vydavateľstvom Deutsche Grammophon.Počas svojej mladosti sa Garrett rozhodol pre zásadný krok – odísť do USA a študovať na slávnej Juilliard School of Music v New Yorku. Pod vedením renomovaného pedagóga Itzhaka Perlmana sa zdokonaľoval vo svojich technikách a hudobnej interpretácii. Na Juilliarde nielenže uspel ako huslista, ale prekvapil aj svojím talentom na kompozíciu, keď vyhral školskú súťaž so svojou vlastnou úpravou Čajkovského violončelovej sonáty pre husle.David Garrett je známy predovšetkým tým, že dokázal prelomiť hranice medzi klasickou hudbou a modernými žánrami. V roku 2007 vydal album, ktorý obsahoval nielen klasické diela, ale aj úpravy rockových hitov akood skupiny Metallica. Jeho prelomovým albumom bol však(2010), na ktorom predstavil orchestrálne úpravy známych rockových skladieb od kapiel ako Nirvana, AC/DC a Led Zeppelin.Jeho hudobné aranžmány priniesli husliam úplne nový zvuk a umožnili mu osloviť širokú škálu poslucháčov. Garrett dokáže rovnako precítene interpretovať Bachove sonáty aj skladby Michaela Jacksona, čím búra stereotypy o tom, že husle patria len do klasického repertoáru.Foto: VIVIENDavid Garrett je držiteľom viacerých rekordov a ocenení, ktoré podčiarkujú jeho výnimočnosť ako umelca. V roku 2008 sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov ako, keď dokázal zahraťod Rimsky-Korsakova za neuveriteľných 66,56 sekundy.Okrem svojich technických schopností vyniká Garrett aj výrazným pódiovým prejavom a charizmou. V roku 2013 vystúpil pred vyše 20 000 divákmi na štadióne vo Verone, kde predstavil svoju verziu rockovej symfónie. Jeho koncerty sú nezabudnuteľné predstavenia plné emócií a virtuózneho majstrovstva.Okrem hudby sa Garrett presadil aj vo filmovom svete. V roku 2013 si zahral hlavnú úlohu v životopisnom filme, kde stvárnil slávneho talianskeho huslistu Niccola Paganiniho. Film rozpráva príbeh husľového virtuóza, ktorý očaril Európu 19. storočia. Tento projekt bol pre Garretta nielen hereckou výzvou, ale aj príležitosťou vyjadriť svoju obdiv k Paganinimu, ktorý bol pre neho od detstva veľkou inšpiráciou.David Garrett má na konte množstvo úspešných albumov, ktoré ukazujú jeho široký hudobný záber. Medzi najvýznamnejšie patria:1.(2007) - Album, ktorý odštartoval jeho novú kariéru ako crossover umelca, prepojil klasickú hudbu s popom a rockom.2.(2010) - Jeden z najúspešnejších albumov, ktorý obsahuje symfonické úpravy rockových hitov.3.(2011) - Album, kde sa Garrett vrátil ku klasickým koreňom a interpretoval diela Brahmsa a ďalších majstrov.4.(2015) - Tento album priniesol Garrettovu autorskú tvorbu a dynamické skladby, ktoré opäť preukázali jeho schopnosť spájať rôzne žánre.Hoci je David Garrett často na cestách a vystupuje po celom svete, jeho život nie je len o hudbe. Je známy svojím záujmom o módu, umenie a šport. Priznáva, že si rád dopraje relax pri jóge alebo meditácii. Podporuje tiež charitatívne projekty, najmä tie, ktoré sú zamerané na hudobné vzdelávanie detí.David Garrett je jedinečným hudobným fenoménom, ktorý svojou vášňou a talentom prepojil klasickú a modernú hudbu. Jeho vystúpenia sú nezabudnuteľné zážitky plné energie a emócií, ktoré dokazujú, že hudba nemá hranice.Úžasnou správou je, že David Garrett sa na svojom aktuálnom svetovom turné plánuje zastaviť aj na Slovensku. 22. apríla 2025 odohrá svoju ohromnú show v Bratislave. Bude to magický večer plný „zimomriavkových“ prevedení najväčších popových hitov do klasických verzií. Nenechajte si ujsť tento zážitok a zažite jeden z najvýnimočnejších koncertov, ktoré sa v budúcom roku na Slovensku odohrajú.Foto: VIVIEN