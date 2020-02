David Koller založil vlastný hudobný festival Kollerfest

Praha 6. februára (TASR) - Český rockový spevák David Koller založil vlastný hudobný festival, ktorého prvý ročník sa uskutoční v druhej polovici mája. Nové podujatie s názvom Kollerfest sa bude konať pri Vranovskej priehrade v Juhomoravskom kraji, informovala v stredu spravodajská webstránka Novinky.cz.



Organizátori zatiaľ potvrdili účinkujúcich ako Ben Cristovao, Pokáč, Mucha, David Stypka, Prago Union, Katarzia, Pískomil se vrací, Royal Gipsy a Cimbal Band. Vystúpi aj sám David Koller - frontman skupiny Lucie -, ktorý sa navyše predvedie aj ako dídžej a privezie svoje vlastné víno.



"V podstate celý život jazdím po festivaloch a za tie roky viem, čo sa mi na nich páči a čo nie. Všetky tieto skúsenosti a postrehy hodlám so svojím tímom zúročiť na Kollerfeste. Okrem výberu hudby, ktorá je na prvom mieste, je pre vystupujúcich a divákov dôležité aj miesto. Preto sme vybrali Vranov (nad Dyjí) na južnej Morave s krásnym okolím, navyše kúsok od miesta, kde teraz žijem," uviedol Koller.



Podľa jeho manažéra Tomáša Staňka lokalita podujatia ovplyvní tiež to, aké jedlo sa na ňom bude podávať. "Gastronómia je niečo, za čím ľudia cestujú z ďaleka. My im chceme ponúknuť okrem hudobného zážitku aj zážitok gastronomický, teda jedlo miestnych kuchárov a potraviny tunajších farmárov. David Koller sľúbil, že privezie víno z vlastnej vinice," vymenúva Staněk a dodáva, že usporiadatelia chystajú tiež program pre deti.



Úlohy moderátoriek sa zhostia herečky Ester Geislerová a Johana Ožvoldová. Kollerfest sa bude konať 22.-23. mája 2020, uvádza sa na oficiálnej internetovej stránke podujatia.