Debutový album ...od narození skupiny Kern vychádza v reedícii
Prelom 80. a 90. rokov bol na českej umeleckej scéne pre hudbu veľmi dynamickým obdobím, zrodilo sa hneď niekoľko kapiel dodnes zásadných nielen pre tento žáner a jeho vývoj.
Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Debutový album ...od narození rockovej skupiny Kern, ktorý vydali v roku 1990, vychádza v reedícii. V ankete Zlatý slávik sa vďaka nemu dostali na tretie miesto. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Prelom 80. a 90. rokov bol na českej umeleckej scéne pre hudbu veľmi dynamickým obdobím, zrodilo sa hneď niekoľko kapiel dodnes zásadných nielen pre tento žáner a jeho vývoj. Jednou z nich bol bezpochyby brniansky Kern. Partia vedená frontmanom Jaroslavom Albertom Kronkom patrila vďaka úspechu singlov Blízko nás, Zídka, V sobotu ne či Exploze ku kométam záveru 80. rokov. Skvelý ohlas získal aj albumový debut z roku 1990 ...od narození, ktorý teraz vychádza v novo remasterovanej reedícii na LP, CD a digitálne s bonusmi. Medzi dvanástkou skladieb na platni sú aj Dál a dál, Oživ tu tvář, Absolutní sólo, A zítra zase či Bitva v Černé Hoře.
Úspech nielen na Slávikovi však neprišiel sčista-jasna a len vďaka albumu. Kapela, ktorá vo svojej tvorbe snúbi naozaj po svojom originálne harmonické zvraty s moravskou spevnosťou a poriadne pritvrdeným rytmickým základom, budovala svoju pozíciu na scéne postupne. Už pred vydaním plnohodnotného debutu mala na konte niekoľko úspešných singlov. Hit Blízko nás, ktorý vyšiel iba ako singel, triumfoval hneď trikrát v slovenskej TV súťaži Triangel a bol ocenený Dúhovou platňou. Song Zídka bol dostupný na sampleri Posloucháte Větrník 3. Pieseň V sobotu ne spolu s rockovým slaďákom Exploze vyšli v rámci edície Rockmapa Petra Jandu, pričom prvá z nich sa nadlho zabývala v rebríčku najpredávanejších skladieb.
