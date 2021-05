Debutový album skupiny Rangers z roku 1969 vychádza v reedícii

Bratislava 4. mája (TASR) - Debutový album skupiny Rangers z roku 1969 vychádza na LP a v rozšírenej CD reedícii. Vinylová platňa ponúkne 12 pôvodných piesní, na CD verzii je pridaných ďalších 15 bonusov. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



V tej dobe sa ešte mohli volať The Rangers a na prvom LP dokonale zužitkovali to najlepšie, čo od roku 1967 spoločne vytvorili. Začínali na festivale Porta, ale ich melodicky mimoriadne chytľavé vokály a pesničky na pomedzí folku, country a popu sa stali veľkými hitmi pre omnoho širší okruh poslucháčov.



„Čerstvá reedícia kolekcie, ktorá pred viac než polstoročím otvárala gramofónové účtovníctvo skupiny Rangers, obohatená nielen o zvyšné štúdiové nahrávky, ktoré táto partia až do roku 1970 dostrkala na gramofónové platne, a navyše dva skutočné unikáty. Živé nahrávky z Porty s hosťujúcim Michalom Tučným a zámorská folková klasika Darling Corey, ktorú títo báječní chlapci – napriek tomu, že patrila roky k ich koncertným majstrovským kúskom - nikdy do gramofónového štúdia nepriniesli,“ uvádza v booklete k albumu známy country expert Mirek Černý.



„Je to záplava pozitívnej muziky so štýlovo presnými textami, kompetentnými inštrumentálnymi výkonmi a báječnými viachlasmi. Americké ľudové východiská dostali pekný domáci kabát, albumovo výlučne prevzatý repertoár bol v bonusoch náznakovo doplnený neskôr zásadnou vlastnou tvorbou už Plavcov,“ dodáva k reedícii producent Supraphonu Karel Deniš.