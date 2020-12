Decembrové koncerty SF uzavrú Solamente naturali

Bratislava 4. decembra (TASR) - Decembrovú ponuku koncertov Slovenskej filharmónie (SF) uzavrie v utorok 22. decembra vianočný koncert súboru pre starú hudbu Solamente naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. Dovtedy čaká abonentov a priaznivcov SF bohatá ponuka hudobných zážitkov v Koncertnej sieni SF, ale aj prostredníctvom jej live-streamov, ktoré môžu sledovať na stream.filharmonia.sk. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Filharmónia ponúka v rámci decembrových koncertov celkovo osem stretnutí s hudbou. Začína v piatok a pokračuje 6., 8., 11., 13., 17. 19. a 22. decembra. Na piatkovom koncerte sa predstavia členovia Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. Na programe sú Sláčikové kvarteto č. 11 f mol, op. 95 Ludwiga van Beethovena a Sláčikové kvarteto č. 14 d mol Smrť a dievča, D. 810 Franza Schuberta v úprave symfonika Gustava Mahlera. Koncert dáva SF do pozornosti prednostne držiteľom abonentiek na cyklus SKO.



Druhý adventný koncert (6. 12.) prinesie recitál slovenského organistu, pedagóga a dlhoročného iniciátora Organových koncertov pod pyramídou Imricha Szabóa. "Program zostavený z diel Bacha, Liszta, Widora a ďalších uvedie na kráľovskom nástroji, ktorý patrí k najväčším píšťalovým organom na Slovensku," poznamenala Tolstova ku koncertu, na ktorý SF pozýva držiteľov abonentiek cyklu O a všetkých priaznivcov organových koncertov.



Repertoár pre flautu a gitaru v interpretácii dlhoročného člena orchestra SF, flautistu Tomáša Janošíka a gitaristu Martina Krajča si vypočujú návštevníci utorkového (8. 12.) komorného koncertu, ktorý platí prednostne pre držiteľov abonentiek cyklu HM.



Slovenský dirigent svetového renomé Juraj Valčuha, hudobný riaditeľ Teatro San Carlo v Neapole a prvý hosťujúci dirigent Konzerthausorchestra v Berlíne patrí k pravidelným hosťom posledných sezón našich filharmonikov. Orchester SF a Slovenský filharmonický zbor sa pod jeho vedením predstavia v piatok 11. decembra. "Počas celého roka dramaturgia reflektuje na 250. výročie narodenia velikána hudobných dejín Ludwiga van Beethovena. Výročie zavŕšime uvedením jeho hudby k tragédii Johanna Wolfganga Goetheho Egmont op. 84 so sopránovým partom, ktorý uvedie sólistka Opery SND Eva Hornyáková a hovoreným slovom Tomáša Maštalíra," uviedla Tolstova ku koncertu k Roku slovenského divadla, platiaceho prednostne pre abonentov cyklov AD, BE, A a B. V jeho druhej polovici zaznie Gloria Francisa Poulenca, francúzskeho skladateľa a zakladateľa skupiny "Parížska šestka".