DEEP PURPLE sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy
Zásluhy Deep Purple vo svete rockovej hudby sú tak veľké, že im jednoducho nemožno vyjadriť dostatočnú pochvalu slovami.
Autor OTS
Bratislava 18. novembra (OTS) - Predaj viac než 100 miliónov albumov a desaťročia vypredávaných štadiónov a arén po celom svete jasne dokazujú nesmierny vplyv tejto legendárnej kapely. Kapela získala ocenenie „Legend Award“ na World Music Awards v roku 2008 a v roku 2016 bola uvedená do Rock and Roll Hall of Fame.
DEEP PURPLE, so svojou tvorbou trvajúcou viac než sedem dekád, pomohli formovať a posúvať hranice hard rocku, neustále preskúmavajúc nové hudobné oblasti. Ich zvuk zostáva svieži a energický, čím si kapela získava nových fanúšikov, pričom verných podporovateľov si udržiava od samotného vzniku. Legendárne obsadenie MKII – Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord a Ritchie Blackmore – vytvorilo množstvo ikonických albumov, vrátane „Made In Japan“, ktorý je dodnes považovaný za jeden z najdôležitejších a najvplyvnejších live albumov všetkých čias.
Deep Purple zostáva verná svojim hudobným koreňom, čerpajúc z rozmanitých štýlov, aby vytvorila svoj charakteristický zvuk, ktorý definuje kapelu dnes, a zároveň vytvorila dedičstvo, ktoré len máloktorá kapela dokáže napodobniť. Deep Purple nahrali a napísali nespočetné množstvo hitov, ktoré oslovujú široké spektrum poslucháčov, a túto rozmanitosť publika si kapela veľmi cení.
Rocková monarchia DEEP PURPLE sa vracia do Bratislavy po sedemnástich rokoch, aby odohrala jedinečný koncert 4.októbra 2026 v TIPOS Aréne v Bratislave so špeciálnym hosťom, skupinou JAYLER.
Vstupenky exkluzívne v predaji v sieti Ticketportal od piatka 21.11.2025 od 11:00 hod.
