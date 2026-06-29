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Dejiny Nitry priblíži výstava Kód 871: DNA Nitrava
Výstava predstaví návštevníkom najstaršie písomné pramene spojené s históriou Nitry.
Autor TASR
Nitra 29. júna (TASR) - Najstaršie písomné pramene o Nitre priblíži výstava s názvom Kód 871: DNA Nitrava. Ako informovalo mesto, nová expozícia bude v synagóge sprístupnená 3. júla.
Výstava predstaví návštevníkom najstaršie písomné pramene spojené s históriou Nitry. „Prostredníctvom verných reprodukcií historických dokumentov priblíži obdobie Veľkej Moravy, rok 871, kedy sa Nitra po prvýkrát spomína v písomných prameňoch, mená Pribinu, Rastislava a Svätopluka, ale aj odkaz svätých Cyrila a Metoda, vznik hlaholiky či najstaršie právne texty,“ uviedli organizátori.
Spolu s novou expozíciou bude v synagóge od 3. júla do 30. augusta sprístupnená aj výstava s názvom Fenomén písma v typografikách Jozefa Vydrnáka. Predstaví výber diel, v ktorých sa typografia, latinka a hlaholika menia na jedinečné výtvarné kompozície. „Autor prostredníctvom písma zobrazuje známe motívy, symboly a miesta, čím prepája výtvarné umenie s kultúrnym dedičstvom,“ doplnil mestský úrad.
Výstava predstaví návštevníkom najstaršie písomné pramene spojené s históriou Nitry. „Prostredníctvom verných reprodukcií historických dokumentov priblíži obdobie Veľkej Moravy, rok 871, kedy sa Nitra po prvýkrát spomína v písomných prameňoch, mená Pribinu, Rastislava a Svätopluka, ale aj odkaz svätých Cyrila a Metoda, vznik hlaholiky či najstaršie právne texty,“ uviedli organizátori.
Spolu s novou expozíciou bude v synagóge od 3. júla do 30. augusta sprístupnená aj výstava s názvom Fenomén písma v typografikách Jozefa Vydrnáka. Predstaví výber diel, v ktorých sa typografia, latinka a hlaholika menia na jedinečné výtvarné kompozície. „Autor prostredníctvom písma zobrazuje známe motívy, symboly a miesta, čím prepája výtvarné umenie s kultúrnym dedičstvom,“ doplnil mestský úrad.