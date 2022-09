DEŇ ATELIÉROV:Bratislavský kraj sprístupní tvorbu desiatok výtvarníkov

Bratislava 24. septembra (TASR) – Desiatky výtvarníkov, pôsobiacich v Bratislavskom kraji, opäť sprístupní prostredie, v ktorom vzniká ich tvorba. Sobotňajší Deň ateliérov 2022 od 10.00 h do 21.00 h zavedie záujemcov do umeleckých priestorov, tvorivých dielní a expozícii v Modre, Budmericiach, Šenkviciach, Vinosadoch, Pezinku, Limbachu, Svätom Jure, Bratislave, Senci, Malinove, Stupave, Rohožníku a v Malackách.



"Deň otvorených ateliérov je jedinečnou príležitosťou pre milovníkov umenia, amatérskych tvorcov, ale aj zvedavcov spoznať svet, v ktorom amatérski i profesionálni výtvarníci tvoria. Je to šanca aj na rozhovor s obľúbenými autormi, výmenu názorov a vzájomnú inšpiráciu," uviedol Ján Honza z Malokarpatského osvetového strediska v Modre.



Práve na webe osvetového strediska sú uvedené indície do ateliérov jednotlivých autorov, ich adresy a GPS, takisto je zverejnená elektronická mapka so zoznamom jednotlivých umelcov a vyznačenými miestami ich pôsobiska. "Ateliéry na danej adrese budú označené maliarskym stojanom s informačnou tabuľou a maliarskou paletou s číslom ateliéru," dodal Honza.



Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.